La severa petición que Millie Bobby Brown hizo a sus fans en Instagram

Estados Unidos.- La estrella de "Stranger Things" compartió un video entre lágrimas en Instagram Story, contando el incómodo incidente cuando un fan la filmó sin su permiso. Millie Bobby Brown ha eliminado el video de sus redes sociales ahora, informa eonline.com.

Millie Bobby Brown dijo que un joven fan le pidió que grabara un video, pero cuando Brown se negó, la niña la filmó. En su clip en blanco y negro, Brown recordó: "Ella dijo: '¿Puedo tomar un video de usted?' Dije: 'Um, no'.

"Pero, ¿por qué alguien querría que le tomaran un video? ¿De mí? No es como los dos ". Ella agregó: "No necesito justificárselo a nadie. Si no quiero que me graben un video, no tengo que hacerlo".

La actriz continuó su historia diciendo: "Yo estaba pagando y ella pasó a mi lado y comenzó a grabarme de nuevo. Y yo dije: 'Soy un ser humano. Como, ¿qué más puedo pedirte?'".

La actriz en el citado video donde lloró. Instagram

Ella dijo '¿Entonces no puedo tomar un video de un ser humano?' Y dije: 'No, no cuando dije que no'. Me molesta cuando la gente trata de traspasar los límites, y desearía que la gente fuera más respetuosa.

Brown explicó que le habría gustado una foto, pero que no quería que le hicieran un video.

"Estoy haciendo este video para decir que tienes que mostrar más respeto por los demás. No importa quiénes son o qué hacen, muestra respeto", dijo Brown. Ella agregó: "Estoy totalmente bien ahora.

La actriz fue víctima de este desencuentro con sus fans, pero admite que la experiencia la marcó. Instagram

Pero estaba emocionado en el momento porque me sentí incómodo y faltado al respeto. Es importante establecer sus límites y hablar. Los amo chicos.

¡Sean amables el uno con el otro!" La actriz compartió: "Todavía estoy tratando de navegar por todo esto y todavía es abrumador ... ¿Dónde están mis derechos para decir que no?"

La estrella de "Enola Holmes" terminó su video con una súplica a sus 40 millones de seguidores para que sean más corteses con los demás. "Tienes que mostrar más respeto por los demás, sin importar quiénes son, qué hacen. Son solo modales", dijo.