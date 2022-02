La sexagenaria actriz Maribel Guardia enseña mucha pierna al usar un diminuto y ceñido vestido azul

Por muchas razones la actriz de telenovelas Maribel Guardia es una de las mujeres más hermosas de la televisión mexicana. Basta con entrar a sus redes sociales y ver sus diversas publicaciones, donde la esposa del abogado costarricense Marco Chacón, hace gala de todos sus encantos, como lo hizo en uno de sus recientes post, al lucir sus tonificadas piernas, uno de sus atractivos físicos que "enloquecen" a sus seguidores.

La también cantante de 62 años de edad y originaria de San José, Costa Rica, compartió una fotografía usando un diminuto y ceñido vestido en color azul, outfit que complementó con unas zapatillas del mismo tono.

Con dicha prenda de la marca IVC Collection, Maribel Guardia enseñó mucha pierna, provocando suspiros entre sus fans. Junto a esta fotografía, compartió unas palabras del jurista, político, filósofo, escritor y orador romano Marco Tulio Cicerón:

Si hacemos el bien por interés, seremos astutos pero no buenos.

Con la imagen antes mencionada, la también actriz de cine y teatro (actualmente, protagoniza la puesta en escena "El Tenorio Cómico"), recibió muchos piropos: "guapísima", "hermosa mi reina", "la perfección en persona", "no se puede ser más hermosa, eres un amor", "belleza exótica mexicana", "que cuerpazo", "mis mejores sueños son en donde apareces tú y mi realidad al despertar, es saber que eres la belleza en persona" y más.

Maribel Guardia tiene 7.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, red social donde se mantiene muy activa.

Por otra parte, Maribel Guardia se encuentra en las grabaciones de la telenovela "Corona de lágrimas 2", uno de los melodramas más emblemáticos en nuestro país. La mamá del cantante Julián Figueroa (hijo que tuvo con el cantautor mexicano Joan Sebastian), comparte créditos con Victoria Ruffo (la llamada "queen de las telenovelas"), África Zavala y otros histriones.

La producción de "Corona de lágrimas 2" está a cargo de José Alberto "El Güero" Castro, hermano de la actriz Verónica Castro y ex esposo de Angélica Rivera (ex Primera Dama de México y ex esposa del presidente Enrique Peña Nieto).

En la telenovela, Maribel Guardia será la mamá de África Zavala; la historia es protagonizada por Victoria Rufo, Alejandro Nones, Mane de la Parra y José María Torre, actores que dan vida a los hijos de "Refugio", por quienes tantas lágrimas derramó en la primera parte estrenada en el 2012.