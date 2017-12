La sexy hija de Alejandro Sanz es idéntica a él

El exitoso cantante Alejandro Sanz además de tener buena música al parecer también tiene buena genética y es que la hija del español y la modelo Jaydy Michel, Manuela Sánchez, causó sensación en redes sociales con su gran belleza y el parecido con su padre.

Y es qué Rafa Márquez actual pareja de su mamá compartió una tierna postal navideña en donde la chica de 16 años dejó atrás su faceta de niña para convertirse en una adolescente guapísima.

Que pasen una muy Feliz Navidad, que sea una noche de mucho amor, paz y muchas bendiciones en todos sus hogares, un cariñoso saludo para todos ustedes!! #Familia #4ctitud pic.twitter.com/lERN91PXam — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) 25 de diciembre de 2017

En la foto podemos ver a una joven con una cara más afilada, ojos grandes, sonrisa perfecta y una nariz muy fina, además de tener un look increíble de acuerdo a su edad.

La instantánea que generó miles de me gusta también mostró a los hijos del futbolista y su ex esposa Adriana Lavat, Santiago y Rafaela; y en el medio aparece el pequeño Leo quien es producto de la relación de Márquez con Jaydy Michel.

Recordemos que en julio pasado la joven apareció junto a su madre en el Fashion Week México City 2017 donde desfilo su mamá, ahora al parecer ya no queda nada de aquella niña, lo que sí es un hecho es que Manuela es idéntica al intérprete de "Corazón Partío".

Los problemas que enfrenta Adriana Lavat

Al parecer la estrategia de Adriana Lavat le salió muy mal y es que ahora ella está obligada a pagar las colegiaturas de sus pequeños hijos, además de que un juez redujo la pensión que el jugador Rafael Márquez realizaba.

Muchas felicidades a @FCBarcelona por sus 118 años, un honor ser parte de esta gran historia #4ctitud pic.twitter.com/ob2lvnCw1v — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) 29 de noviembre de 2017

Y es que hace dos meses la ex actriz interpuso una demanda contra el futbolista del Atlas ya que se había retrasado con la pensión de los menores; aunque al parecer todo se salió del control ya que Adriana rompió una cláusula de confidencialidad, la cual Rafa aprovecho para una contrademanda.

El capitán de la selección mexicana recibió la aprobación de un juez y decidió reducirle la mitad de 7 mil dólares que aporta para la manutención de sus hijos, además ordenó que Lavat devolviera 18 mil dólares y que de ahora en adelante se haga a cargo del pago de las colegiaturas.

El retraso del pago de las manutenciones se debió al congelamiento de las cuentas del deportista situación que a Adriana no le intereso.

Cabe mencionar que hace unos meses Adriana fue tachada de "interesada" a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz que luchó arduamente por una jugosa pensión para sus hijos, dejó entrever que la imagen fue publicada con buenas intenciones y que los ataques hacia su persona han sido injustos.

"Mis hijos me conocen, saben quién soy. La gente que me quiere sabe de dónde vengo, por dónde he pasado. A ti que hablas de los demás, te pido que le eches un vistazo a tu vida, que te des un poco más de amor y que tengas algo más que hacer que juzgar y criticar a los demás”, expresó.

Bonito día para todos! Una publicación compartida por adriana lavat (@adrianalavat) el Ago 23, 2017 at 6:53 PDT

El video de Lavat ha sido reproducido más de 10 mil veces y conmovió a un centenar de seguidores que no dudaron en mostrarle su apoyo.

Con información Clase Inn