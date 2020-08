La simpática imagen que Reyli Barba muestra en Instagram de su juventud

México.El cantautor mexicano Reyli Barba publica una fotografía suya en Instagram en la que se mira en plena juventud y con ella emociona a sus seguidores. La imagen corresponde al año 1992, según escribe el artista en la misma, y en ella aparece junto a varios amigos. El famoso tendría unos 20 años de edad.

Reyli Barba, cantante de temas como "Desde que llegaste" y "Así es la vida" en su juventud fue de muchos amigos y disfrutó lo más que pudo de ellos, al igual que de las fiestas, y en la imagen señalada parece que se encuentran en algún festejo, aunque Reyli no da detalles de ese momento.

Puedes leer: Drake Bell es acusado por su exnovia de abuso físico y emocional, pero él niega los hechos

Estabas bonito Reyli", "Muy joven", "Que bello mi Reylito. Te queremos siempre", "Todo un chamacon saludos desde tabasco", "Foto del recuerdo te veías muy bien , las facciones no han cambiado" y "Besos desde Brasil", le comentan algunos fans en Instagram a Reyli.

Reyli Barba Arrocha es originario de Juárez, Chiapas (12 de abril de 1972) y con su música se ha dado a conocer como cantante, compositor y también es actor, exvocalista de la agrupación Elefante, con la que tanto éxito tuvo a principio de los años 2000.

Según información en Wikipedia, ha logrado éxito como solista en muchos países de Hispanoamérica, España y otros del resto del mundo, por donde ha realizado una serie de giras internacionales. Ha compartido escenario con cantantes como Beyoncé y Alejandro Fernández.

Algunas de sus producciones musicales son "En la luna", "Fe", "Qué vueltas da la vida", "Bien acompañado" y "La Metamorfosis".

En entrevista con Pati Chapoy para el programa de televisión "Ventaneando", Reyli Barba confesó meses atrás que desde muy joven comenzó con la dependencia al alcohol, además, que en una de sus recientes rehabilitaciones duró 17 meses encerrado.

El alcoholismo es la peor droga en el mundo, y encima de todo permitida, asistida, y hasta aspiracional en algún momento, pero es terrible, a mí me hizo mucho daño, casi me mata. Empecé a beber a los 11 años, un niño, en los lugares tan pequeños, en los ranchos se da mucho que los chiquillo nos creamos adultos a temprana edad”.

Reyli compartió que se dio cuenta de que tenía un grave problema con el alcohol gracias a sus amigos cercanos, los cuales le decían que estaba desubicado. Afortunadamente hoy lleva ya una vida sana.

Siempre me di cuenta de que me estaba haciendo daño, pero es un vicio terrible que no se vence nunca, puede uno estar ‘clean’ pero está latente eso y hay que estar alerta permanentemente”.