La sinaloense Cynthia Urías dice que Lupita Jones la trató como cucaracha

México. La conductora de televisión Cynthia Urías, originaria de Los Mochis, Sinaloa, comparte una anécdota terrible que le tocó vivir al lado de Lupita Jones y dice que nunca olvidará el día que compartió con ella y la trató como a una cucaracha.

Cynthia comparte que conoció a Lupita Jones cuando llegó de Sinaloa a Ciudad de México a radicar, ya que estudiaría en el Centro de Educación Artística de Televisa y le ofrecieron entrevistar a Jones, pero esta la descartó para participar y ni siquiera la miraba a los ojos.

Me hizo sentir como una cucaracha, porque cuando entré al salón del CEA para que me viera nunca levantó la mirada. Todo el tiempo estuvo viendo los pies. Mi entrevista fue de un minuto, ella estaba revisando unas carpetas y sin verme me dijo: 'No me sirves, gracias', recordó la famosa conductora de televisión.

Y al recibir la negativa por parte de Jones, Cynthia le dijo que si quería le modelaba de nuevo y la respuesta de Lupita la marcó para siempre.

Todavía me quedé ahí parada y me dijo: ‘¡Que no me sirves, gracias!’, y le contesté: ‘Si quieres modelo o me doy una vuelta para que me veas’. Y me dijo: ‘No, la verdad es que tendría que hacerte muchas cirugías y ahorita estamos con el tiempo encima, háblale a la que sigue’”.