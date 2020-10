La sinaloense Lorena Herrera ya está libre de influenza y neumonía

México. La cantante sinaloense Lorena Herrera ya está libre de influenza y neumonía. “Mi doctor me dio de alta”, escribe la también actriz en Instagram, quien es originaria de Mazatlán, Sinaloa, México, además agradece el apoyo incondicional que le brindó Roberto Assad, su esposo.

Estoy muy feliz porque a 20 dias que me empecé a sentir mal de influenza y se me complicó con neumonía. Mi doctor me dio de alta. Solo falta tener mas energía y fuerza. Gracias a mi bella Dra. Antonieta Vázquez, A mi gran Dr Óscar Rivera y mi agradecimiento total a mi Amor @assadroberto ."

Foto de Instagram

El pasado 23 de septiembre Lorena tuvo que cancelar la grabación de su nuevo video, sin dar alguna explicación, pero luego compartió una imagen de unos análisis que se había hecho. Muchos de sus fans supusieron que tenía Covid-19, pero finalmente ella aclaró que se trataba de influenza.

Amiga linda gracias a Dios ya estás bien", "Te mando una legión de ángeles verdes. Dios contigo", "Te mando besos", "Les mando un abrazo, que bueno que ya estás bien", "Lore, eres increíble", le escriben a Lorena algunos de sus fans.

Semana atrás, Lorena causó polémica en redes sociales al declarar que una sobrinas se enfermaron de coronavirus Covid-19 y pudieron recuperarse gracias a que tomaron dióxido de cloro, declaró en el programa Venga la Alegría.

Se enfermaron mis sobrinas y a ellas les dieron dióxido de cloro y estuvieron recuperadas en tres días. Tengo dos amigos demasiado cercanos, uno con diabetes y 50 kilos de sobrepeso, él y su esposa que tiene 20 kilos de sobrepeso, los dos diabéticos, y con dióxido de cloro salieron en cinco días.”

Y en una entrevista con el programa People en Español, Lorena, cantante de temas como Flash y Soy la más, comentó que no se vacunará contra COVID-19.

Yo no me vacunaría, honestamente espero que no sea algo forzoso, porque no lo haría. Mejor no digo nada porque esto va a crear polémica y ahora van a decir: 'esta es una imbécil' porque dice que las vacunas tienen aluminio y tienen mercurio. Mejor ustedes investiguen, yo no digo nada, pero yo no me vacunaría”.

Lorena tiene una vida en el espectáculo

Lorena comenzó su carrera como modelo participando en los certámenes de belleza como The Look Of The Year, Miss Bikini International y Señorita Univision, además ha intervenido en alrededor de 56 películas del cine mexicano, entre ellas El arrecife de los alacranes, El abrigo de mink, Muerte ciega y Traición.

Y tambien le gusta cantar. En 1996 debuta profesionalmente como cantante con su álbum homónimo del que dio a conocer como sencillo el tema o Soy, luego lanza su segundo disco Dame amor y posteriormente otros como Desnúdame el alma.

Foto de Instagram

Las telenovelas también han formado parte importante en su vida y entre 1991 y 1993 aparece en Muchachitas, Entre la vida y la muerte y Dos mujeres, un camino; Amores con trampa y Un poquito tuyo han sido las más recientes en que ha actuado.