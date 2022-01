La sinaloense Missi Ashee debuta como rapera con la canción "El rap no es de niñas"

Tania Beatriz Montoya Inguiez de 25 años de edad, mejor conocida como Missi Ashee y originaria de Culiacán, Sinaloa, está dispuesta a dejar una huella imborrable en el rap. La talentosa joven lanza su primer sencillo "El rap no es de niñas", un poderoso tema con el cual busca sobresalir como mujer en un género donde dominan los hombres.

"Me he enfrentado a ideas machistas como: no hay espacio para las mujeres en este género, la escena del rap es para hombres", manifestó Missi Ashee, dejando muy en claro que "poco a poco hemos abierto un espacio para nosotras las mujeres".

Desde los 14 años de edad ya tenía el deseo de convertirse en una de las primeras mujeres mexicanas en incursionar en el rap; con "El rap no es de niñas", quiere posicionarse en los primeros lugares de plataformas como Spotify.

Hay muchas cosas en la sociedad que se oponen a que, como mujeres podamos hacer, pero no quito el dedo del renglón para ser la voz de otras mujeres, para que vean que ¡sí se puede!

El audiovisual que acompaña su debut como rapera, fue filmado en Monterrey, Nuevo León, tomando escenarios muy urbanos, bajo la dirección de Jesús Garza.

¿Cuál es el origen de su nombre artístico Missi Ashee?

Surge de dos variantes, Missi que se refiere a una señorita y Ashee que significa hip hop, "en conjunto significaría la señorita del hip hop". La sinaloense comenzó a escuchar a distintos raperos desde muy pequeña y le encanta el género, porque es una forma de expresión con la que se siente identificada.

"Amo las rimas de las canciones y eso me llena mucho, además empecé a descubrir en redes sociales a artistas como MC Hammer, por quienes fui agarrando el flow".

Además, Missi Ashee es compositora, pues señala que ella misma escribe la mayoría de sus canciones y las que no, procura participar para que pueda expresar lo que quiere hacia su público. "No tengo problema con que alguien me componga una canción, yo la canto, pero si me gusta sacar lo que hay dentro de mí, desde mi perspectiva, como parte de la sociedad o personas cercanas a mí".

Recuerden muy bien su nombre...¡Missi Ashee! En verdad, promete "romperla" en grande en el género del rap.