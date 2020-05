La sinaloense Rocío de Santiago pasó de fan a estar en las telenovelas

Esta oportunidad le llegó luego de una clase que organiza el CEA con egresados en la que presentan escenas a productores de Televisa, y ahí fue donde la conoció la productora Lucero Suárez y le mandó a hablar para el casting de Te doy la vida.

No fue seleccionada, pero no se quedó conforme y habló con Lucero para pedir una oportunidad de demostrar su talento. “A la semana me hablaron de su oficina y me ofrecieron un papel de diez capítulos. Yo de inmediato dije sí, y al final esos diez capítulos se convirtieron en 50 de 80 que tendrá la telenovela”.

Describe a Inés como un personaje muy bonito y divertido. “Mi historia va paralela a la de la historia real. Yo (Inés) trabajo en un asilo, cuido a Isabel, la mamá de Ernesto (Jorge Salinas), que es personificada por Luz María Aguilar. Ella tuvo un accidente cerebro vascular y no le funciona muy bien la cabecita, y yo me empiezo a dar cuenta de ciertas actitudes que toma cuando llega su hijo, así que le comento al comandante Robles (Arturo Carmona), nieto de otro de los ancianos que cuido en el lugar (Hugo Macotela). Así empezamos a investigar quién es ese otro hijo del que la señora habla”.

En la recta final de grabaciones, luego de permanecer dos meses en pausa por la pandemia del coronavirus, este 25 de mayo se regresó a grabar los capítulos pendientes. A la mazatleca aún no le ha tocado llamado, pero adelanta que se han tomado medidas muy detalladas para cuidar a todos.

Tras quedarse sin trabajo algunos meses por la situación del país, espera que estas oportunidades que ha tenido se transformen en más, ya sea en teatro, cine, series, televisión y en teatro musical, pero no pasa por alto una preocupación que han externado otros histriones que es que algunas producciones hoy en día se fijan más en el número de seguidores en redes sociales que en la formación y desempeño actoral, lo que dificulta conseguir oportunidades.

La admiradora del trabajo del actor Diego Luna y de los directores Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, confiesa que sueña con un día trabajar con ellos.

Finalmente se despide no sin antes agradecer las muestras de cariño que ha recibido del público que ve la telenovela, e invita a apoyarla y ver su labor en Te doy la vida, de lunes a viernes por el Canal de las Estrellas a las 18:30 horas.