La socialité Kim Kardashian anuncia que dona 1 mdd al Fondo de Armenia

México. La famosa socialité Kim Kardashian anuncia este sábado que dona un millón de dólares al Fondo Armenia y en sus redes sociales coloca un video en el que muestra su apoyo a la organización humanitaria que se dedica a ayudar a los de Armenia y la disputada región de Nagorno-Karabaj, también conocida como Artsakh.

Kim Kardashian, una de las celebridades más famosa en el mundo entero y de las más ricas también, sorprende con la donación que hace al Fondo Armenia justamente en medio de los continuos combates entre Azerbaiyán y Armenia, los cuales han reclamado el área en disputa. A través de un video comparte que desea generar conciencia al mundo entero acerca de la situación que enfrenta Armenia.

Foto de Instagram

Kim, originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y quien se ha destacado como modelo, empresaria y además es toda una celebridad en las redes sociales, muestra un look casual en el video que publica, pero lo importante este día no es referirse a su belleza, sino a la labor humanitaria que hace al ayudar a Armenia en estos duros momentos que enfrenta.

Kim, la estrella de los reality shows, además, envía sus oraciones para toda la gente de Armenia, refiriéndose a los armenios étnicos de la región y destaca que ha estado hablando con muchos amigos suyos sobre la situación actual en Armenia y Artsakh y todo con la intención de generar más conciencia sobre la crisis que desea pare ya.

Debemos recordar que a pesar de la distancia que nos separa, no estamos limitados por fronteras. Somos una nación armenia global juntos", destaca la famosa celeb en su video.

Kim alenta a sus fans y seguidores de todo el mundo a unirse a la causa y propone que den lo que pudieran al fondo, o simplemente compartan información al respecto en las redes sociales.

Kim Kardashian, en los ojos del mundo

Kimberly Noel Kardashian West es el nombre de la famosa socialité, quien según Wikipedia nace el 21 de octubre de 1980 y es conocida como Kim Kardashian; es una socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense.

Kim comenzó a sobresalir entre el mundo de los famosos a principios de la década de los 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton.

Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality The Simple Life (2003 - 2007), el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie, pero su fama aumentó desde 2007, cuando estrenó junto a su familia un programa de telerrealidad en E! llamado Keeping Up with the Kardashians.