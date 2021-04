La socialité Kim Kardashian ex esposa de Kanye West, entra al club de los multimillonarios de Forbes

¡Sufre Kanye West! Kim Kardashian ha ingresado a la lista de los multimillonarios de Forbes. La empresaria y socialité estadounidense ha logrado obtener una fortuna de mil millones de dólares gracias a su línea de maquillaje "KKW Beauty" y a su colección de ropa "Skims" para moldear el cuerpo. Asimismo la participante del show de televisión "Keeping up with the Kardashians", logró esta asombrosa suma de dinero por sus acuerdos publicitarios y pequeñas inversiones.

Kim creó en el 2017 "KKW Beauty" y el año pasado, la integrante del Clan Kardashian-Jenner, vendió el 20 por ciento de su propiedad al conglomerado Coty por unos 200 millones de dólares. De acuerdo con la revista estadounidense Forbes, la futura ex esposa del rapero Kanye West, obtuvo con su línea de maquillaje 500 millones de dólares, mientras que con "Skims" unos 225 millones de dólares.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Según Forbes el resto de la fortuna de Kim Kardashian se encuentra en efectivo e inversiones, incluidos bienes raíces, acuerdos de patrocinio y más.

Leer más: Kendall Jenner destrona a sus hermanas con marcado abdomen en traje de baño

La socialité de 40 años de edad también tiene tres propiedades en Calabasas, al noroeste de Los Ángeles y una cartera de inversiones de primer nivel, que incluyen acciones de Disney, Amazon, Netflix y Adidas, que su futuro ex esposo Kanye West le regaló por Navidad en 2017.

Forbes publicó este martes que la hermana mayor de la también empresaria Kylie Jenner, en octubre de 2020 tenía un patrimonio de 780 mil dólares y desde entonces, su gran fortuna se incrementó hasta llegar a los mil millones de dólares.

Leer más: El actor Eduardo Yáñez diagnosticado al parecer con cáncer de riñón: "no quiere morir tan joven"

Cabe mencionar que Kim Kardashian no es la única del famosa clan en formar parte del club de multimillonarios de Forbes. En 2019 Kylie Jenner fue nombrada como la multimillonaria "hecha a sí misma" más joven del mundo, gracias a su negocio de maquillaje "Kylie Cosmetics".

Suscríbete a Disney Plus