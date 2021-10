"La sostuve en mis brazos mientras ella moría", Halyna Hutchins y sus últimos momentos

Serge Svetnoy, unos de los electricistas en el plató de la película "Rust", estuvo a un lado de la directora de fotografía Halyna Hutchins, al momento de recibir un disparo accidental. A través de su cuenta en Instagram publicó un texto que tituló "Mi visión de la tragedia", contó lo que ocurrió aquel jueves 21 de octubre de este 2021.

Sí, estaba de pie hombro a hombro con Halyna durante este tiro fatal que le quitó la vida e hirió al director Joel Souza, la sostuve en mis brazos mientras ella moría, su sangre estaba en mis manos.

Recordemos que el actor estadounidense Alec Baldwin, protagonista del wéstern "Rust", mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins, tras disparar una pistola de utilería, en la locación de Bonanza Creek Ranch en las afueras de Santa Fe, Nuevo México (Estados Unidos). El director de la película, Joel Souza, resultó lesionado.

Alec Baldwin de 63 años de edad estaba sentado en un banco de madera de la iglesia, ensayando una escena donde dibujaba una cruz con la pistola y luego apuntaba hacia la cámara. Joel Souza y Halyna Hutchins estaban frente al actor, "viendo el ángulo de la cámara".

Serge Svetnoy expresó que en este lamentable accidente, la negligencia y la falta de profesionalismo son los culpables de todo. "La negligencia de la persona que se suponía que debía revisar el arma en el sitio no hizo esto, la persona que tuvo que anunciar que el arma cargada estaba en el sitio no lo hizo, la persona que debería haber revisado esta arma antes de traerla al set no lo hizo".

Serge Svetnoy está seguro que tenían profesionales en todos los departamentos para la filmación de la película, excepto uno, el departamento responsable de las armas, a cargo de Hannah Gutiérrez-Reed de 24 años de edad.

"No hay forma de que una mujer de 24 años pueda ser una profesional con armería, no hay forma de que su amigo más o menos de la misma edad de la escuela, el vecindario, Instagram o Dios sabe dónde más, pueda ser un profesional en este campo".

En su escrito resaltó que a veces los productores para ahorrar un centavo, contratan a personas que no están completamente calificadas para el trabajo complicado y peligroso: "estimados productores, al contratar profesionales, está comprando tranquilidad para usted y las personas que lo rodean".

Serge Svetnoy no desea que nadie "pase por lo que yo pasé", por lo que pasó el esposo de Halyna Hutchins, su hijo y el actor Alec Baldwin "a quien le entregaron un arma en el set, tiene que vivir con la idea de que le quitó la vida a un ser humano por culpa de personas poco profesionales".