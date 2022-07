La súplica que Diego Verdaguer le hizo a su esposa Amanda Miguel, durante una manifestación

La cantante, compositora y pianista argentina Amanda Miguel, en compañía de su hija, la también intérprete Ana Victoria, llevó a cabo una conferencia de prensa en la Ciudad de México, para dar a conocer los proyectos que se estarán realizando, en memoria de su esposo, el cantautor Diego Verdaguer, argentino de nacimiento y nacionalizado mexicano.

Amanda Miguel y Ana Victoria, madre e hija, llevarán a cabo la gira "Siempre te amaré", primeramente, por varias ciudades de Estados Unidos, donde interpretaron los grandes éxitos de sus respectivas carreras musicales, así como las canciones que inmortalizaron a Diego Verdaguer, quien fuera ícono de la música latina romántica.

Cabe recordar que antes de su muerte, Diego Verdaguer y Amanda Miguel estaban por iniciar la gira "Toda una vida". A seis meses de su fallecimiento, de manera respetuosa y con mucho amor, la intérprete de clásicos temas como "Él me mintió" o "Así no te amará jamás", retomará los proyectos que su esposo dejó inconclusos.

Ya no lo tengo para abrazarlo, para besarlo, pero lo tengo en mi corazón todo el tiempo y me ha dejado enseñanzas, él es mi amigo, mi maestro, mi confidente, todo es él para mí.

Durante la conferencia de prensa, Amanda Miguel aseguró que Diego Verdaguer se le manifestó, haciéndole una especial súplica: ¡no estar triste y seguir siendo fuerte!

"Siento su energía, acompañamiento, protección. Si quiero también le puedo consultar, le consulto: '¿qué te parece esto o aquello?', siempre me dice: 'te pido por favor que no estés triste, no llores, tienes que estar fuerte, tienes que estar contenta, todo va a salir bien'. Y siempre nos tuvo mucha fe".

Amanda Antonia Miguel Samso, de 66 años de edad y originaria de Gaiman, Argentina, con un nudo en la garganta, manifestó la falta que les hace su esposo, con quien estuvo casa por casi 50 años.

"Estoy en casa con una estela de amor y de paz increíble que nunca había sentido con ninguna otra persona. Siempre, algunas personas muy queridas que se iban me preocupaba horrible y me daba hasta miedo, y con mi marido todo lo contrario, nunca, jamás me ha dado un poquito de miedo, al contrario, siento su energía".

Otro de los proyectos para honrar la memoria de Miguel Atilio Boccadoro Hernández, nombre verdadero de Diego Verdaguer, es la publicación de un libro con su vida y obra, el cual será lanzado con aportaciones de Amanda, donde hablará de su vida como pareja y sobre los escenarios.

Asimismo, será lanzado un álbum con canciones inéditas. "Tenemos muchísimo material inédito que estaba produciendo, que estaba componiendo, que prácticamente quedó listo y también estamos preparando unas sorpresas que creo que al público le van a encantar, es un proyecto muy bonito, de grandes duetos, estamos ilusionadas", compartió Ana Victoria.

Diego Verdaguer murió a fines de enero pasado, a los 70 años de edad, en un hospital en Los Ángeles, California, Estados Unidos, debido a unos problemas de salud tras su contagio de Covid-19. Su cuerpo fue cremado: una parte de sus cenizas reposan en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, y otra parte, en Hollywood, un lugar que el cantante amaba mucho.