La supuesta bebida oscura que Karla Panini dio a Karla Luna, una solución para el cáncer que padecía

En su cuenta de TikTok Erika Luna publicó una serie de videos donde asegura que su hermana Karla Luna, murió víctima de brujería. De acuerdo con su testimonio Karla Panini fue la responsable. Recordemos que ambas conformaban el dúo cómico Las Lavanderas y una fuerte traición terminó con años de amistad

Erika Luna manifestó que Karla Luna, quien decía ser la mejor amiga de Karla Luna, se vistió de oveja "siendo un lobo tan grande".

Ella buscó la solución para el cáncer de Karla, llevándole una bebida oscura, muy rara, casi obligando a que la bebiera, diciéndole que esa era la solución de su cáncer.

Publicó uno de los varios videos que Karla Luna publicó en sus redes sociales cuando estuvo en el hospital, luchando contra el cáncer que padecía. La "comare morena" mantuvo el mejor de los optimismos y ese humor que la caracterizaba. En el video aparece con una pequeña corona, manifestando ser la princesa colibrí: "porque me rio de esto que me está pasando, ya saben como soy, si ya saben como soy, para qué me enferman".

La comediante y cantante quien era originaria de Monterrey, Nuevo León, contó que su "mejor amiga" le había sugerido una medicina alternativa para el cáncer que padecía.

"Karla Panini es la autora intelectual de enviarme su medicina alternativa, la cual estoy llevando a cabo al pie del cañón, pero Karla Panini me acaba de mandar el día de hoy, un nuevo reto de medicina alternativa que ella quiere que yo cumpla y ok, lo voy a hacer, no ahorita, pero lo voy a hacer".

Asimismo Karla Luna mostró todas las pastillas que tomaba al día, "más el remedio de medicina alternativa de la señorita Karla Panini, tengo que tomarme tres cucharadas de este, una antes de cada comida, contiene sábila, miel y mezcal, lo preparó su tía a la cual le mandó un besote, mi tía hermosa".

Luego de este video se hiciera viral, Erika Luna contó varios detalles de la supuesta brujería que le hicieron a su hermana Karla Luna. "No me lo platicaron, yo lo vi, yo lo viví junto con algunos integrantes del staff, también algunos integrantes familias, todo lo que yo diga, tengo bases, tengo testigos, tengo pruebas de todos los hechos que han pasado".

A mi hermana Karla Luna le hicieron brujería y por tal hecho murió, me ha costado mucho trabajo recordar, realmente me duele mucho que estuvimos cegados y hasta ahora vemos cosas que antes no veíamos, lamentablemente ahorita es demasiado tarde.

