La supuesta erección de Adrián Di Monte al hacer ejercicio

Adrián Di Monte se caracteriza por ser una persona muy fitness. En su cuenta de Instagram regularmente comparte sus rutinas de ejercicio. Y precisamente en una de estas rutinas, el actor cubano tuvo al parecer una erección.

El actor Adrián Di Monte compartió un video donde realiza una rutina para sus glúteos, sin embargo, su rutina de ejercicio se vio opacada por una aparente erección que tuvo al subir y bajar.

"El mejor ejercicio de glúteos que hay, ya les dije el secreto ahora vayan a hacerlo", comentó Adrián Di Monte en su post que tiene más de 58 mil reproducciones.

"Lo mejor de todo es el paquetazo que se ve", "Adrián eres tendencia por la leve erección, no por la ejecución del ejercicio", "zoom al pack", "Para darte nalgaditas", son algunos de los comentarios en la publicación de Adrián Di Monte.

Cabe recordar que anteriormente Adrián Di Monte ganó "Reto 4 elementos: naturaleza extrema".

El cubano se considera un hombre de retos, demostrarse a sí mismo que puede hacer las cosas: “y todo lo que hago trato ser el mejor si no, no lo hago; tuve una infancia muy activa, trepaba arboles frutales, corría, nadaba, montaba a caballo", contó a EL DEBATE tras ganar el reality.

Siempre me ha gustado el deporte, creo que soy un deportista frustrado por así decirlo, me hubiera gustado mucho haber sido deportista profesional, no lo hice por circunstancias de la vida.