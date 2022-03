La supuesta humillación de Inés Gómez Mont a Tita Bravo, cuando se casó con su hijo Javier Díaz

"Nunca nos llevamos, no había química entre nosotras", fueron las palabras de la empresaria Tita Bravo, con respecto a su ex nuera Inés Gómez Mont, en una entrevista para TVyNovelas. Años atrás, la conductora de televisión estuvo casada con el empresario mexicano Javier Díaz, con quien tuvo a sus hijos Inesita y los trillizos Javier, Diego y Bruno.

Tita Bravo despotricó en contra de Inés Gómez Mont, asegurando que era una persona alcohólica y que practica la santería. Durante la entrevista para la revista antes mencionada, contó el supuesto desaire de la ex conductora del programa "Hoy", cuando contrajo matrimonio con su hijo Javier Díaz.

En aquel entonces, el papá de Tita acaba de fallecer. "Ella supuestamente me iba a llamar para decirme en qué hotel me iba a quedar, iban a pasar por mí, me iban a llevar a alguien para que me peinara...pero nada, nunca me habló y nunca supe nada".

Esta acción de la ex presentadora del show "Los 25 +" en TV Azteca, molestó bastante a la empresaria. "Recuerdo que ese día estaba tan enojada que me arranqué las extensiones del cabello y aventé mi vestido a la basura, ella fue muy grosera conmigo".

Como muchos sabrán, Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga (de oficio empresario y abogado), fueron acusados de lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada. Desde hace unos meses, presuntamente están prófugos de la justicia y las autoridades mexicanas, habrían solicitado ayuda a la Interpol.

En esta entrevista, la ex suegra de Inés Gómez Mont, mencionó temer por la seguridad de sus nietos. "El panorama está muy feo y puedo apostar que los niños ya están afectados. ¿Creen que Inesita, quien ya tiene 13 años, no se da cuenta de la situación?".

Asimismo, aseguró que la ex esposa de su hijo regresó a nuestro país, sin embargo, desconoce en qué lugar esté. "Unas amistades me dijeron que los vieron en vivo y a todo color al sur de la Ciudad de México". También desconoce si los hijos de Inés estén con ella, "seguramente han de estar con la mamá de Inés".

Y con respecto a la supuesta adicción de la comadre de Galilea Montijo al alcohol, Tita Bravo, externó que fue algo que la misma Inés le confesó. "Me dijo que empezó a tomar desde que tenía 11 años, estábamos en una casa que tenemos en Acapulco, ahí me lo dijo".