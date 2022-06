La supuesta premonición de Yrma Lydya sobre su trágico final, durante entrevista con Carmen Salinas

La noche del pasado jueves fue asesinada a balazos la joven cantante mexicana Yrma Lydya, en un privado del restaurante Suntory, en la Colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, en la CDMX. Su esposo, Jesús "N", fue detenido en el lugar como presunto responsable. De acuerdo con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, esta persona disparó en tres ocasiones en contra de su pareja sentimental.

Tras la muerte de Yrma Lydya, ha tomado gran relevancia una entrevista que la cantante tuvo con la actriz Carmen Salinas, para su programa "Charlando con usted" en su canal de YouTube, la cual se llevó a cabo 10 meses antes de su asesinato.

En una parte de esta charla que se realizó en el que fuera hogar de Carmen Salinas, Yrma Lydya canta, a petición de la actriz, un fragmento del tema "Me equivoqué contigo" de José Alfredo Jiménez.

Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia y te miré en silencio, por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado.

Yrma Lydya, continuó: "por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas hubiera yo jurado, pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción haberte conocido, ¿quién sabe Dios, por qué te puso en mi camino?".

Usuarios de redes sociales han comentado que a través de esta canción, Yrma Lydya habría dado una señal de que su relación con Jesús "N" no estaba bien, y que en aquella entrevista con Carmen Salinas, tuvo una premonición de su trágico final.

"Me equivoqué contigo... qué premonición con esa canción. QEPD", "muy talentosa y bella chica, cantó una canción profética, se deslumbró con lo material, parecía un alma vieja que regreso a vivir un poco", "la escucho cantar en esta entrevista y la piel se me eriza, sintiendo y pensando en, ¿cómo es posible que la vida da muchos avisos y no se quieren ver?", "la canción que interpretó, literalmente se convirtió en su realidad" y muchos más, son los comentarios en el video de la entrevista.

Otra parte de esta entrevista que ha llamado mucho la atención ante lo ocurrido, es que Carmen Salinas elogió a Jesús "N", describiéndolo como un "humano increíble" y "caballeroso".

La fallecida actriz de cine, teatro y televisión, resaltó que había sido premiado por Dios, al tener a su lado a una gran mujer. "Jesús, muchas gracias, hermano querido, un ser humano increíble, guapo y caballeroso con todos nosotros, Dios te premió con una gran mujer, tan bella como esta y que te quiere tanto".

Usuarios de YouTube expresaron al respecto: "Doña Carmelita nunca imaginó que esa persona, tan educada, le quitaría la vida a tan joven y educada mujer", "tan buena persona que fue y la mató", "se deshizo en elogios para el sujeto que era esposo de esa joven belleza y fue el quién terminó asesinándola, cuando ella tenía un futuro prometedor" y otros comentarios más.