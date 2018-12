La supuesta reacción de Juan Gabriel al ver su cadáver (VIDEO)

Hace unos días la revista TVNotas publicó una fotografía del supuesto cadáver del cantante Juan Gabriel. Ante esto, era inevitable la respuesta por parte de Joaquín Muñoz, la persona que asegura "El Divo de Juárez" reaparecerá ante el público.

Joaquín Muñoz narró al programa Suelta la Sopa cómo presuntamente reaccionó Juan Gabriel al ver esa publicación donde se mostraba la foto del supuesto cadáver del cantautor.

Según Joaquín Muñoz, Juan Gabriel se puso en contacto con él y afirmó que todo era un fotomontaje de la revista antes mencionada.

La fotografía de él me la mandó esta mañana y me dice de aquí sacaron el fotomontaje de esa fotografía. Me dijo que era una verdadera cochinada y él me mandó la fotografía y la otra foto para que viera cómo hicieron el fotomontaje.