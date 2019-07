La supuesta venganza de Gabriel Soto a su ex suegra, doña Rosalba

El pasado sábado 6 de julio Gabriel Soto y Geraldine Bazán se volvieron a encontrar con motivo de la Primera Comunión de su primogénita. Pero una de las grandes ausentes fue su abuela Rosalba Ortíz, mamá de la actriz.

Posteriormente doña Rosalba fue cuestionada por la prensa de espectáculos, para saber el por qué no asistió. La mamá de Geraldine Bazán aseguró que simplemente se olvidó del día que era la Primera Comunión, algo que no se perdonará jamás. Sus palabras fueron poco creíbles y rápidamente se especuló que no tenía deseos de encontrarse con su ex yerno Gabriel Soto.

La revista TVNotas publica la supuesta verdad de todo esto. Al parecer todo comenzó cuando Geraldine Bazán le prohibió a su ex esposo llevar a su novia Irina Baeva a la Primera Comunión de su hija Elissa Marie. El galán de telenovelas no se quedó de brazos cruzados y de igual manera condicionó su asistencia a este día tan especial para su hija, él no llevaría a su novia si su ex suegra tampoco iba.

Según la revista de espectáculos el actor está muy molesto con la señora Rosalba Ortíz por todas las declaraciones donde no solo ha hablado mal de él, sino también de Irina Baeva. "Vio la oportunidad de cobrárselas y lo hizo con algo que sí le dolió bastante a doña Rosalba: perderse este momento tan importante de su nieta mayor", contó una amiga cercana a Geraldine Bazán.

La actriz no tuvo más remedio que desinvitar a su propia mamá a la Primera Comunión de Elissa: "doña Rosalba intentó convencer a Geraldine para que le permitiera asistir, pero al no lograrlo le dio mucho coraje, se puso muy triste y del sentimiento hasta lloró".

Anteriormente Gabriel Soto habló sobre los rumores de que su ex suegra lo evitó en ese día: "híjole, yo de verdad desconozco por qué no habrá ido y pues respeto su decisión”, señaló en una breve charla para Suelta la Sopa.

El actor recalcó que fue un momento de unión familiar y sobre todo un grato recuerdo para su primogénita. “Fue la primera comunión de Elissa, un evento importante, un momento padrísimo para todos nosotros y para ella". Asimismo Gabriel Soto afirmó que su relación con Geraldine Bazán sigue cordial y respetuosa por el bienestar de sus dos hijas.

Elissa Marie compartió una fotografía en su cuenta de Instagram junto a sus papás, su hermana menor (Alexa Miranda) y sus padrinos.