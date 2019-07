La supuestas fotos íntimas de Chiquis que dañaron a Jenni Rivera

Chiquis Rivera una vez más se encuentra en medio de una polémica. Laura Lucio (ex mánager de Jenni Rivera) presentó el libro biográfico de la fallecida cantante titulado Una vida loca. En dicha presentación que se llevó a cabo en el Programa Hoy, la también periodista contó los supuestos motivos que originaron el distanciamiento entre Chiquis Rivera y su mamá.

Según Laura Lucio todo comenzó cuando Jenni Rivera miró unas fotografías donde su hija Chiquis estaba desnuda; las imágenes estaban en el celular de Elena Jiménez (quien fuera una amiga muy cercana y joyera de la Diva de la Banda).

"A Jenni le traen un teléfono de Elena, porque le dicen: ‘Elena está enamorada de ti, tú no te has dado cuenta, pero hay fotografías tuyas por todos lados, y en ese momento Jenni le dice a la chica: 'cómo voy a saber si no veo el teléfono’, le trae el teléfono, lo ve, y ve fotos de ella, pero entre esas fotos encuentra a Chiquis y esa es la rabia que ella tenía”, comentó Laura Lucio.

Ante esto Jenni Rivera se habría molestado bastante, consideró este acto como deshonesto y una falta de respeto a su amistad. "Jenni se sentía traicionada por una amiga a quien ella quería mucho, Elena fue madrina de su boda, venía a la casa diario, viajaba en ocasiones con ella”.

La autora de Una vida loca resaltó que desconoce si entre Chiquis Rivera y Elena Jiménez había algo más que una amistad.

Sobre por qué La Gran Señora no dejó a su hija mayor Chiquis como administradora de su fortuna, mencionó: "Jenni tenía tanto coraje al final y había mucha gente dándole información, entonces en ese momento, cuando le llega la información de que Chiquis no quería quedarse con su dinero, entonces Jenni me habla y me dice que va a hacer unos cambios, y yo no estoy de acuerdo y hay un momento en que yo la dejo que ella finalice y formalice ese documento que ella dejó”.

Anteriormente Chiquis Rivera contó en entrevista con Univisión un reclamó que le hizo a su mamá: “siento que amas más estar en el escenario que estar en casa. Es como si amaras a tus fans más que a nosotros. Me siento tan mal por ese comentario que le hice a mi mamá”, confesó entre lágrimas.

Ante el reclamo de su hija, la Gran Señora se limitó a responderle: "ahí es donde soy feliz, en el escenario porque mis fans me aplauden y me aman, no me juzgan. Ellos simplemente me aman”.