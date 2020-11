La telenovela que Thalía hizo y de la que muy poco ha hablado

México. La cantante mexicana Thalía protagonizó a finales de los años 80 una telenovela que tuvo muy poco éxito y de la que en pocas ocasiones ha hablado. Se trata de Luz y sombra, en la que actuó junto a Alberto Mayagoitia y al fallecido actor Enrique Álvare Félix, quien fue hijo de la también ya finada María Félix, La Doña.

Lus y sombra fue una producción de Televisa que se transmitió en el horario de la tarde y escribió Lilia Yolanda Andrade, la cual fue transmitida entre abril y agosto de 1989, pero no atrapó la atención del público, según se recuerda, puesto que la trama no convenció.

Thalía lucía así a principio de los años 90, cuando comenzaba su carrera como solista. Foto de Instagram

Thalía ya había formado parte antes de Quinceañera, producción de Carla Estrada y en la que actuó con Adela Noriega. Dicha telenovela fue un rotundo éxito y colocó a ambas actrices en un lugar muy importante como tales entre la juventud de esos años.

El haber triunfado con Quinceañera quizá hizo que Thalía se ganara el derecho a protagonizar Luz y sombra, pero tal vez no le fue tan bien como ella esperaba, y en sus entrevistas muy pocas veces ha hablado de su participación en dicha producción en la que también actuaron Cecilia Tijerina y el primer actor Eric del Castillo.

Luz y sombra trató de la vida de dos jóvenes que nacieron en la pobreza e hicieron lo imposible para salir adelante, pero sobre todo defendiendo el amor que sienten el uno por el otro. Alma (Thalía) soñaba con convertirse en una famosa bailarina y José (Alberto Mayagoitia) con un nadador olímpico.

Thalía se dio a conocer en el mundo del espectáculo nacional en los años ochenta, cuando era niña y fue vocalista del grupo Din Din, pero se hizo famosa en su adolescencia al formar parte del grupo musical Timbiriche, en el que estuvo entre 1986 y 1989.

El éxito le sonrió a Thalía cuando grabó María Mercedes, María la del barrio y Marimar, a principio de los años 90, puesto que dichas telenovelas se pudiero ver en muchos países, donde fueron un rotundo éxito, al igual que en México.

Y fue en 1990 cuando la cantante de temas como Amor a la mexicana y ¿A quién le importa?, entre muchos más, debuta como solista con su disco Thalía, al que le siguieron Mundo de cristal, en 1991, y Love, en 1992. La juventud de esos años disfrutaba de su estrella favorita en todas partes donde se presentaba.

Foto de Instagram

Según Wikipedia, Thalía ha vendido más de 25 millones de discos en su carrera como solista y de esa manera se convierte en una de las artistas musicales latinas con mayores ventas.

Entre otros de sus más grandes éxitos se encuentran los temas Piel morena, Entre el mar y una estrella, Arrasando, Tú y yo, No me enseñaste, Amar sin ser amada, Equivocada y No me acuerdo.

Thalía, la reina de las redes sociales

Thalía es la reina de las redes sociales hoy en día, además siempre llama la atención porque viste a la moda y marca tendencia con sus atuendos. En una imagen que recientemente colocó en Instagram muestra cómo lució en las grabaciones de su reciente video al tema Tik Tok, donde participan también las cantantes Farina y Sofía Reyes.

En esta ocasión se mostró con unas extensiones en color rosa y un atuendo que la hizo verse como una muñeca, por lo que consiguió atrapar la atención de sus fans y le hicieron ver lo bella que se ve.