¡La tendrá bien vigilada! Giovanni Medina se suscribe al OnlyFans de su ex pareja Ninel Conde

La semana pasada la cantante mexicana Ninel Conde, conocida en el ambiente artístico como "El bombón asesino", anunció con bombo y platillos la apertura de su cuenta en OnlyFans, un servicio de suscripción donde se comparten fotografías y videos sin censura. Ante esto, su ex pareja sentimental, el empresario Giovanni Medina, manifestó que reportará ante las autoridades correspondientes, el contenido indebido que publique y pueda perjudicar a Emmanuel, el hijo que tienen en común.

Cabe recordar, que su relación no terminó de la mejor manera y desde hace un tiempo Ninel Conde y Giovanni Medina, mantienen una pelea en los juzgados por la custodia de su hijo Emmanuel. El empresario alega que la también actriz de telenovelas de 45 años de edad, no es una buena influencia para su vástago de siete años de edad.

En una entrevista para TVNotas, Giovanni Medina reaccionó al OnlyFans de su ex Ninel Conde, señalando que "antes de exponerse así", debería de pensar más en sus hijos (también es madre de Sofía Telch, fruto de su matrimonio con el actor Ari Telch).

Cuando somos padres, tenemos una responsabilidad en nuestro comportamiento y debemos proteger a nuestros hijos, emocional y moralmente.

Con respecto a si esto podría dañar a Emmanuel, comentó que el menor de edad no tiene nada que ver con eso, "pero ella debe replantear sus prioridades".

Ninel Conde dio esta pequeña probadita a sus fans, sobre lo que encontrarán en su OnlyFans.

Hace unos días, Ninel Conde anunció a sus miles de seguidores que lo prometido era deuda y su cuenta en la plataforma antes mencionada, ya estaba activa. "Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando, podrán ver contenido exclusivo y de calidad, lo que verán allá, no lo han visto en ninguna otra parte".

Giovanni Medina reveló que se suscribió al OnlyFans de su ex pareja sentimental, pero con un fin en específico. "Soy su primer suscriptor, para reportar ante las autoridades cualquier contenido que vaya en contra del bienestar de mi hijo".

Por otra parte, el empresario tiene la custodia provisional del pequeño Emmanuel y a la par, Ninel lo demandó por daño moral, ya que la acusó de supuestamente afectar su imagen al asegurar que su ex tiene nexos con el narcotráfico. Giovanni ha dicho en algunos medios de comunicación, que la madre de su hijo ha lavado dinero y se ha enriquecido de forma ilícita.

Leer más: Aleida Núñez como diosa del olimpo con un majestuoso vestido dorado

Sobre esto, dijo a TVNotas que la cantante quiere seguir peleando, "que me enganche", sin embargo, no caerá en provocaciones, "le recomiendo que mejor tome terapia para que sane su rencor y que a mí ya me deje en paz, pues yo no me meto con ella, solo me enfoco en sacar adelante a mi hijo".