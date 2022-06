La tercera en discordia entre Eduin Caz y Daisy Anahy podría ser la modelo Ema Huevo

Quién está causando revuelo en estos momentos por supuestamente ser la tercera en discordia es Madeleyn Ainley, mejor conocida en el mundo de la farándula como Ema Huevo, pues al parecer ella es la tercera en discordia entre Eduin Caz y Daisy Anahy razón por la cual estarían separados en estos momentos.

Aunque Ema Huevo no ha dicho nada al respecto sobre dicho chisme, es bien sabido que esta modelo es muy famosa en Monterrey, pues se le ha visto trabajando en las televisoras locales de ese lugar donde ha dejado a más de uno con el ojo cuadrado, no solo por su personalidad, sino por su belleza de diez con la que paraliza a cualquiera.

Por si fuera poco la regia estuvo a punto de morir hace algunos años tras haber sido diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré el cual la tuvo en el hospital paralizado mucho tiempo y con fuertes dolores, incluso ella llegó al grado de que ya no quería luchar contra la enfermedad, pues estaba muy agotada, pero por su hijo siguió adelante dándolo todo.

El programa donde Ema Huevo aparece como conductora y modelo se llama Es Show por parte de la cadena Multimedios, donde siempre se le ve guapísima con unos outfits de impacto total con los cuales deja a quien sea asombrado, además es una chica muy coqueta, pues cuando baila en dicho proyecto a ella no le importa el qué dirán, pues se mueve con todo.

Para quienes no lo saben en su cuenta de Instagram cuenta con más de un millón de seguidores, además de mucho contenido para sus fans donde se muestra día a día como son tanto sus rutinas de belleza, así como los outfits que modela como una verdadera diosa.

"Wow! Esta mucho mejor su esposa que esta chica", "Que bueno que la esposa no le siga soportando infidelidades, creo que es mucha mujer, es muy bonita y no necesita sufrir humillaciones a nivel nacional, ella tiene a sus niños y creo que ellos la harán muy feliz", "No creo, ella tiene novio que yo sepa y es muy linda ojalá y sea un malentendido", escriben las redes sociales.