¿La tercera en discordia entre Yanet García y Lewis Howes? "Estoy muy contenta", expresó Martha Higareda

La actriz mexicana Martha Higareda negó en un encuentro con varios medios de comunicación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ser la "manzana de la discordia" entre la conductora de televisión Yanet García y el ex jugador de futbol americano Lewis Howes. Asimismo la protagonista de películas como "Amarte duele", "No manches Frida" y muchas más, manifestó que aunque está saliendo con el estadounidense, aún no son novios formales.

Lewis y Yanet tuvieron una relación que llegó a su fin, él habla muy bonito de ella, pero ni al caso (ser la tercera en discordia), lo mío es súper reciente y no soy su novia, o sea, todavía me tiene que ganar.

Martha Higareda manifestó estar muy contenta de ver que Lewis Howes y ella están "súper alineados, que tenemos los mismos valores, los mismos principios, pero hasta ahí".

Leer más: ¡Pierde la batalla! Muere Sammy Pérez luego de contraer Covid-19

La ex esposa del actor estadounidense Cory Brusseau, mencionó que en el pasado ha tenido malas relaciones amorosas, por lo que ahora quiere ir despacio. "Estoy en una etapa en la que digo 'quiero conocerte más, quiero saber quién eres y quiero saber qué valores tienes a ver si matchan con los míos'".

Hace unos días la revista TVNotas publicó que Lewis Howes le había sido infiel a Yanet García, la ex "Chica del clima" del Programa "Hoy". Un supuesto amigo cercano de la actriz mexicana contó: "el colmo fue que mientras se decidía a cortar con Yanet, ya andaba de lo más lanzado con Martha y hasta salieron un par de ocasiones, Lewis aprovechó que Martha le siguió el juego y de ahí se agarró para terminar con Yanet, le puso de pretexto que le molestaba su OnlyFans".

Leer más: La muerte de Sammy Pérez entristece las redes sociales; con memes le dan el último adiós

Ante esto, Martha Higareda dejó muy en claro que lo suyo con Lewis Howes, comenzó después de que él y Yanet García pusieron punto final a su noviazgo.

"No puedo decir mucho por qué es una cuestión todavía privada y es algo que todavía estoy explorando, estoy en una fase muy linda por lo que no puedo compartir mucho, pero aprovecho este momento para desmentir esa situación, él y ella terminaron una relación y ya después, él y yo nos empezamos a conocer, pero normal, yo nunca haría una cosa así para nada".