La terrible definición que Criss Angel da de Belinda

El ilusionista Criss Angel no se quedó callado ante Belinda, luego de que ella confirmó en redes sociales que terminó su relación de pareja con él.

A través de su cuenta de Instagram, Criss compartió un mensaje en el que califica a la también actriz como una "maestra del engaño".



"No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño", indica en Instagram el ilusionista sin nombrar a la intérprete.