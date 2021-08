La terrible verdad del por qué a Merle Uribe le cambió su rostro: ¡No fueron las cirugías!

México. Merle Uribe, actriz mexicana famosa entre los años setenta y ochenta por su participación en las llamadas películas de ficheras del cine mexicano, sufrió lo indeseable al ver que su cara le cambió de la noche a la mañana.

Y no fueron las cirugías para verse más bella las que provocaron que su rostro sufriera una transformación que la afectó emocionalmente y debido a la cual dejó muchos años de trabajar, puesto que primero se dedicó a atenderse y luego no le daban trabajo.

En varias entrevistas que Uribe ha dado, entre ellas una al periodista Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino, de Imagen Televisión, se ha sincerado y ha compartido que un virus le atacó horriblemente.

En YouTube circula dicha entrevista y Merle cuenta a Infante que todo comenzó hacia finales de los años ochenta cuando se miró un grano en su cara que no se le quitaba, se hizo morado y al maquillarse se desangraba.

Merle Uribe, una belleza de la época del cine de ficheras a quien atacó un virus en su rostro y se lo cambió por completo. Foto de Instagram

"Se me hizo un oyo, fui con un especialista y me dijo que era un virus que me estaba atacando fuertemente, me carcomió la cara y comencé a atacar el problema con fuertes medicamentos, pero mi piel quedó ondulada."

Un herpes hizo de las suyas en el rostro de Merle, quien a base de varias cirugías recontructivas, unas doce para ser exactos, pudo curarse poco a poco aunque no podía parpadear, pero lo bueno fue que no le afectó su vista, recalca.

Leer más: Charlize Theron celebra por sus 56 años sin maquillaje y fuera de todo glamour en un yate

"Tuve que dejar de trabajar, ya que mi cara cambió por completo y apenas terminaba una cirugía y seguía con la otra, fue horrible...¡hasta llegué a pensar en el suicidio", dice también a Gustavo Adolfo la actriz.