La tormentosa lucha de Fernanda Castillo con su peso desde los 12 años, "me dolía verme al espejo"

La actriz mexicana Fernanda Castillo, de 40 años de edad y originaria de Hermosillo, estado de Sinaloa, México, habló en una entrevista que tuvo con Yordi Rosado, sobre la lucha que tenido con su peso desde que era una niña. Asimismo, confesó que durante su carrera artística, ha tenido que enfrentarse a los estándares de belleza de la televisión, recibiendo comentarios negativos por su apariencia física.

La protagonista de la serie "El señor de los cielos", de la cadena hispana Telemundo, comenzó a tener complejos con su cuerpo a los 12 años de edad, época de su vida cuando llevó a cabo su primera dieta. Ante esto, Fernanda Castillo comenzó a cuidar su alimentación y una lucha contra su peso.

Me atormentaba, era un tormento, me encantaba la comida, pero la sufría amargamente, me dolía verme al espejo y no ser como debía ser.

La pareja sentimental del actor, productor de cine y empresario Erik Hayser, vivía con una gran angustia al ver sus alimentos favoritos y poder comerlos. En la entrevista para el programa de Yordi Rosado, compartió que en los inicios de su trayectoria actoral, se enfrentó a comentarios maliciosos. Le decían que no podía ser protagonista de ningún proyecto, pues no era "lo suficientemente bonita", ni tampoco tenía "un cuerpo escultural".

Uno de los mayores retos que ha tenido en todos estos años como actriz, fue haber subido 12 kilos para protagonizar la película "Dulce Familia". "Yo tenía muchas ganas de hacer ese personaje, porque era romper con mi idea de que podía ser exitosa sin ese cuerpo tan cuidado".

Sin embargo, aunque llevó a cabo dicho proyecto con mucho profesionalismo y éxito, aquella subida de peso, pasó por una etapa de depresión.

"Los subí en tres meses y medio comiendo todo lo que me encontré, lo cual hizo que me tardara un año y medio en bajarlo de la manera más tormentosa del mundo, con las dietas más tormentosas. Fue fuertísimo, porque además comer esa cantidad de azúcar, esa cantidad de grasa y esa cantidad de carbohidratos me deprimió brutalmente".

Fernanda Castillo la pasó bastante mal, ya que esas cantidades de azúcar en su cuerpo le provocaban mucho cansancio. "Yo estaba en la película, tenía que brincar y me dolían las rodillas que me moría".