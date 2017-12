La tradicional cena navideña de Inés Gómez Mont

Aunque Inés Gómez Mont no esté pasando por los mejores momentos debido a la batalla que enfrenta con su ex pareja Javier Díaz, no fue impedimento para que celebrara estas fiestas navideñas rodeada de sus familiares y amigos.

Les deseamos una muy feliz navidad con todo nuestro amor ❤️ https://t.co/BrLhovTNeZ — INES GOMEZ MONT (@INESGOMEZMONT) 24 de diciembre de 2017

Con una bella postal familiar la presentadora de 34 años posó junto a sus retoños y su esposo Víctor Álvarez Puga con quien se encuentra muy feliz en Instagram se puede ver un divertido video en el cual también aparece un Santa Claus bailarín junto a la leyenda "Les deseamos una muy feliz navidad con todo nuestro amor".

Más tarde la periodista publico otra fotografía en la cual aparece su entrañable amiga Galilea Montijo acompañado de su esposo Fernando Reina y el pequeño Mateo, a la cena también acudió la cantante Ana Gabriel y la madre de Inés.

Todo parece indicar la invitada de la noche fue la talentosa Ana Gabriel quien se miraba muy contenta en todas las instantáneas publicadas.

No cabe duda que la guapa ojiazul es la reina de los eventos cuando se trata de alguna fecha en especial.

El pleito con su ex pareja

"Les comparto mi historia, aquí esta la verdad de mi vida, jamás antes contada por respeto a mis hijos y a mi vida íntima", con estas palabras la conductora Inés Gómez Mont inicia un comunicado en el que detalla cómo ha sido la relación de su ex pareja Javier Díaz con sus cuatro hijos.

Gómez Mont había guardado silencio al respecto, pero decidió hablar después de varios años de agresiones y señalamientos por parte de su ex pareja, quien, de acuerdo a Inés, sólo busca fama, pues dista mucho de ser un padre responsable; Mont busca obtener un permiso para poder viajar con los pequeños fuera de México.

Además del comunicado, la conductora compartió en Instagram una llamada telefónica con él, en donde el propio Javier Díaz admite que pasó seis meses sin ver a sus hijos.

"Les comparto mi historia, aquí esta la verdad de mi vida, jamás antes contada por respeto a mis hijos y a mi vida íntima. Hoy se las comparto con mucho amor, ya que nunca he escondido nada y mi vida ha sido un libro abierto para todas ustedes. Lamento que haya tenido que ser así, por que no me gusta el escándalo ni el morbo en las historias, pero ya me cansé de callar por tantos años y sólo recibir agresiones. Seguramente después de esto el papá de mis 4 hijos y su familia darán patadas de ahogados y querrán seguir lastimando e inventando cosas y afectar mi imagen, es por eso que he decidido hablar y dar con esto por concluido el tema. Ya no crean más mentiras!!. Soy consiente que hay muchas madres como yo con situaciones similares y lo único que les puedo decir, es que la vida se encarga de poner todo en su lugar, empezando por Dios y también que estoy segura nuestras autoridades lo harán, les juro que no he perdido la fe de que se haga justicia el respecto.