La tragedia que cambió la vida de la periodista Shanik Berman

Shanik Berman es una de las periodistas en el mundo del espectáculo que siempre causa polémica con sus entrevistas y comentarios que hace a los artistas, y es famosa, pero en su vida personal, ha tenido que enfrentar una tragedia que le cambió la existencia.

Shanik Berman tuvo la desgracia de sufrir y enfrentar la muerte de su hijo Daniel, en 2004, quien tenía 19 años de edad. Ella se encontraba en un viaje de trabajo cuando sucedió el accidente en el que perdió la vida y jamás ha podido recuperarse de ese gran dolor.

En días pasados Shanik platicó en el programa "Hoy" sobre esos terribles días que vivió hace ya 16 años con la muerte de su hijo. Ella se fue de viaje y le pidió que se cuidara y se portara bien, y sobre todo, que no manejara tan rápido, pero su destino ya estaba escrito.

Esa madrugada del accidente, la periodista cuenta que recibió una llamada de un colega suyo para corroborar si su hijo había muerto, pero ella pensó que se trataba de una confusión y colgó.

Al amanecer, Shanik recibió otra llamada. Era la de su esposo para informarle que su hijo había muerto en un accidente y ella no supo más. Cayó en shok, y hasta creyó que todo era un mal sueño.

Sobre el accidente, Shanik ha contado también que la enteraron que su hijo Daniel iba en su coche; llevaba a una amiga a su casa cuando volcó. Iba a gran velocidad en Ciudad de México, y se impactó con otro auto. El joven salió volando y se golpeó en la cabeza, lo que habría producido su muerte instantánea.

Cuando mi esposo me dijo que había muerto le dije que no era verdad, le pedí que lo llevara al hospital. ¡No lo podía creer! Luego me solté gritando que habían matado a mi hijo, así reaccioné."