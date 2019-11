La transmisión de Disney se estrena con marcas exitosas

Nueva York.- Disney rociará su polvo de duendes en la arena de transmisión el martes, ya que su servicio Disney Plus debuta con un arsenal de franquicias de gran éxito que incluyen Marvel y Star Wars, series originales con una base de admiradores incorporada y un precio económico para bota.

El servicio sin comerciales de $ 7 al mes está listo para establecer el estándar para otros servicios como HBO Max de WarnerMedia y Peacock de NBCUniversal , ya que las principales compañías de medios detrás de los exitosos programas de televisión y películas buscan desviar los ingresos por suscripción que ahora van a Netflix y otros gigantes de transmisión.

Las propiedades de Disney hablan de sus puntos fuertes. Además de personajes clásicos como Blancanieves y Pinocho, Disney tiene Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, grandes nombres que la mayoría de la gente reconocería. Disney Plus también tendrá las 30 temporadas pasadas de "Los Simpson". Los programas originales incluyen "The Mandalorian", ambientado en el universo de Star Wars, y uno sobre el personaje de Marvel Loki.

Melissa Knerr, de 26 años, abogada de defensa penal en Springfield, Missouri, ya tiene a Hulu, Netflix y Amazon Prime y no estaba segura de querer pagar por otra. Ella dijo que estaba influenciada por el precio de Disney Plus y su "gran cantidad de contenido".

"Realmente amo las franquicias de Star Wars y Marvel y crecí viendo películas y programas clásicos de Disney, así que creo que habrá suficiente contenido para mí", dijo.

Tendrá sus personajes clásicos. Foto: AP

Marlina Yates, que trabaja en marketing en Kansas City, dijo que se inscribió debido al entusiasmo de su esposo por la serie de Star Wars "The Mandalorian" y la "historia de amor de su hija con princesas y todo Disney".

El precio de $ 7 al mes de Disney Plus es aproximadamente la mitad de los cargos de $ 13 de Netflix para su plan más popular, y hay descuentos por pagar por un año completo por adelantado. Disney también ofrece un paquete de $ 13 que incluye a Disney Plus con otros dos servicios que posee, Hulu y ESPN Plus. Eso es $ 5 más barato que registrarse para cada uno individualmente.

Sin embargo, no todo estará disponible para transmitir de inmediato, ya que Disney debe esperar a que expiren los acuerdos existentes con servicios rivales. Las películas recientes que faltan en el lanzamiento incluyen la película animada de Pixar "Coco" y la acción en vivo "La bella y la bestia".

Otras como "Maléfica: Mistress of Evil" aún no se han lanzado para transmisión. Disney espera 620 películas y 10,000 episodios de TV para 2024, frente a las 500 películas y 7,500 episodios del martes.

Disney ha dicho que está perdiendo alrededor de $ 150 millones en ingresos por licencias en el último año fiscal debido a la finalización de acuerdos con Netflix y otros servicios. Pero Disney apuesta a que lo que hace a través de suscripciones lo compensará con creces, al menos eventualmente.

Disney está impulsando su base de suscripción inicialmente con fuertes promociones, como lo ha hecho Apple TV Plus y HBO Max y Peacock planean hacer. Los miembros del club de fans gratuito D23 de Disney eran elegibles para comprar tres años de servicio Disney Plus por adelantado por el precio de dos años. Los clientes de algunos planes inalámbricos y de Internet en el hogar de Verizon pueden obtener un año gratis.

La esperanza es que los suscriptores se queden una vez que vean lo que ofrece el servicio.

El éxito a largo plazo no está garantizado de ninguna manera. Con el lanzamiento de una gran cantidad de servicios, las tarifas de suscripción pueden acumularse rápidamente. Los consumidores pueden ser reacios a abandonar un servicio existente como Netflix o Amazon Prime para pagar por algo no probado.

“No puedo seguir tantos servicios. Se vuelve caro ", dijo William Pearson, un estudiante de la Universidad de Drexel que se describe a sí mismo como un fanático" masivo "de Marvel, pero que ya paga por Netflix, HBO y el servicio de transmisión DC Comics.

Pero en comparación con otros recién llegados, los expertos creen que Disney no tendrá problemas para obtener, y mantener, los 60 millones a 90 millones de suscriptores mundiales a los que apunta para 2024. Le tomó a Netflix el doble de tiempo llegar a los 90 millones.

Disney Plus tiene una gran variedad de contenido y una biblioteca sin igual, por lo que se siente como una adición fácil para que los consumidores obtengan una biblioteca gigantesca a ese bajo precio, dijo Tim Hanlon, CEO de Vertere Group.

Bernie McTernan, analista de internet y medios de Rosenblatt Securities, dijo que la aventura de Apple en la transmisión, Apple TV Plus, debe generar reconocimiento de marca para sus nuevos programas, mientras que los espectadores pueden tener dificultades para ver lo que HBO Max ofrece más allá de la suscripción estándar de HBO.

Disney dijo que estaba satisfecho con una prueba reciente en los Países Bajos, en la que los consumidores podían probar el servicio de forma gratuita, sin contenido original o biblioteca completa de clásicos.

"El servicio se conectó con los usuarios de los cuatro cuadrantes, hombres y mujeres, adultos y niños, impulsados por la amplitud de nuestro contenido y la afinidad que las personas tienen con él", dijo el jueves el CEO de Disney, Bob Iger, a analistas financieros.

Connor Clifton, de 29 años, de Houston, Texas, dijo que espera con ansias la serie "The Mandalorian" de Star Wars, así como ponerse al día con las recientes películas de Pixar.