La triste carta de despedida de Yoo Joo Eun: "mi corazón grita que no quiero vivir"

México. La lamentable muerte de la actriz surcoreana Yoo Joo Eun se dio a conocer este día, pues tenía 27 años de edad y la policía investiga si se habría tratado de un suicidio.

En redes sociales se publica el contenido de una carta que Yoo Joo Eun pudo dejar antes de morir y es verdaderamente conmovedora, pues contiene mensajes para sus seres amados.

El hermano de Yoo Joo difunder dicha carta y la actriz ofrece disculpas por la decisión que tomó, además pide respeto a todos sus familiares y les pide que no se sientan tristes.

Foto de Instagram

"Siento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía", escribe Yoo Joo.

Yoo Joo Eun también señala que ha tenido una vida feliz y era más de lo que ella considera que merecía y pide a sus seres queridos que vivan sin echarle la culpa a nadie de nada.

"No estoy muerta, así que todos, por favor, vivan bien. Tenía muchas ganas de actuar. Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no era fácil. No quiero hacer nada más. Era tan desesperante."

Yoo Joo también comparte en su carta de despedida que Dios la ama, por eso tiene la seguridad de que no la enviará "al infierno": "Él entenderá mis sentimientos y se preocupará por mí en el futuro. Por eso, todos, no se preocupen."

La actriz agradece a quienes la amaron en vida y expresa con puño y letra que vivió con recuerdos inolvidables hasta el día de su vida, y reitera que tuvo una vida exitosa muy a pesar de "sus carencias e impaciencia". "Mamá, papá, les quiero. No lloren. Por favor”, añade.

Yoo Joo Eun era originaria de Corea del Sur, y según información en su biografía nació el 29 de agosto de 1995 y fue considerada como una estrella con gran potencial en el mundo de los doramas o k-dramas.

En esta faceta se formó en la Universidad Nacional de Corea de Artes Yeongigwa y después trabajó en la agencia Hunus Entertainment.

Y como actriz, Yoo Joo Eun pudo verse su trabajo en la serie Big Forest, en 2018, pero su carrera tuvo mayor impulso tras formar parte de la serie'Joseon Survival Period.