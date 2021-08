La triste historia detrás de "Spring day" de BTS, en memoria de las víctimas del ferry MV Sewol

La agrupación musical surcoreana BTS tiene un amplio repertorio de canciones que emanan toda clase de sentimientos y sensaciones. Es casi imposible tener una canción preferida de "Los chicos a prueba de balas", ya que cada uno de sus temas incluidos en sus diversos EPs y full albums, tienen una historia detrás. Sus canciones han acompañado al ARMY en sus momentos alegres, tristes, en sus momentos de lucha, en busca de fortaleza y más.

Pero la música de BTS no solo ha dado consuelo a millones de fans alrededor del mundo, sino también a personas que no precisamente forman parte del fandom. Una de estas canciones que han sanado corazones es "Spring day".

Una parte de esta preciosa canción que tiene una triste historia detrás, dice: "copos de nieve caen, poco a poco llegando más lejos, te extraño...¿Cuánto tengo que esperar? ¿Y cuántas noches sin dormir tengo que pasar para verte, para reunirme contigo?".

Cuando se termine este frío invierno, hasta que vuelvan los días de primavera, hasta que las flores florezcan otra vez, por favor, quédate aquí un poco más, por favor, quédate.

"Spring day" de BTS tiene un claro mensaje: los malos momentos sin duda dejarán paso a los buenos; está canción refleja que las circunstancias pueden cambiar, pero la esperanza de algo mejor permanece, es por ello que este tema de Bangtan, sigue trayendo consuelo a aquellas personas que necesitan ánimo en tiempos difíciles.

La canción tiene un profundo significado; los Idols hablan sobre el cambio de estaciones y lo afines que son a los buenos y malos momentos de la vida. Por ejemplo, el invierno se describe como una época deprimente, mientras que el verano se considera un período de gran optimismo.

Pero "Spring day" no solo fue creada para el ARMY y decirles que ante cualquier adversidad, siempre habrá tiempos mejores, sino también fue compuesta en memoria de las víctimas de una de las mayores tragedias en Corea del Sur. Con esta canción BTS buscó darle consuelo a las familias.

En abril de 2014 el ferry MV Sewol se hundió en la ruta a la isla de Jeju, muriendo más de 300 personas de las cuales, 250 eran estudiantes de Danwon High School, quienes estaban en un viaje escolar. Han pasado ya siete años de esta tragedia y aún la herida está abierta.

Casi tres años después de este devastador acontecimiento no solo para las familias de las víctimas, sino para toda la sociedad surcoreana, BTS lanzó la canción "Spring day" (el 13 de febrero de 2017), como sencillo principal de su álbum de estudio "You never walk alone".

Al escuchar la canción y ver el MV, el ARMY comenzó a formar teorías que esta canción había sido creada en memoria de las víctimas del ferry MV Sewol. Como alguno de los muchos aspectos relacionados con la tragedia, en el MV de "Spring day" se ve a Jimin frente al mar sosteniendo con sus manos un par de tenis, esto en alusión que los zapatos de las víctimas fueron dejados en el puerto junto con cintas amarillas, con mensajes para ellos.

BTS confirmó las teorías de ARMY con respecto a "Spring day"; en una entrevista con la revista estadounidense Esquire, Jin comentó:

Se trata de un acontecimiento triste, como dijiste, pero también de nostalgia.

Cabe mencionar que en el 2014, unos meses después de la tragedia, los integrantes de BTS y Bang Si Hyuk (fundador de Big Hit Entertainment, hoy HYBE Corporation) se reunieron con los familiares de las víctimas para presentar sus respetos. En su encuentro quemaron incienso y consolaron a las familias; asimismo donaron 100 millones de wones al Consejo Familiar de Sewol Ferry Disaster 416.

En aquel entonces el padre de uno de los estudiantes fallecidos en el hundimiento del ferry, comentó al respecto:

BTS visitó silenciosamente a nuestros hijos a través de su canción y video ('Spring day'), ellos entregaron sus corazones, a Yae Eun también le hubiera gustado mucho.

En realidad "Spring day" tendría un doble trasfondo. Además de darle consuelo a las familias de las víctimas del ferry MV Sewol, es una linda declaración de amor al ARMY. En una entrevista para Inkigayo, V reveló: "la escribimos pensando en nuestros fans durante los días fríos de invierno", a lo que Jimin agregó: "si estamos con nuestros fans, para nosotros es siempre un día de primavera".

