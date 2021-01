La triste vida de Rita Macedo quien terminó acabando con su vida

María de la Concepción Macedo Guzmán, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Rita Macedo, fue una de las actrices de la llamada Época de Oro del cine mexicano, como una de las figuras más querida del medio, pues su talento histriónico hipnotizaba a cualquiera desde productores, hasta espectadores, la mejor se consolidó como todo un icono de su generación incluso después de su suicidio.

Fue a partir de 1947 cuado la carrera de Rita Macedo comenzó a darse a conocer en su natal Ciudad de México, pues a pesar de haber probado suerte en Hollywood, no le fue del todo bien por lo que el productor, Julio Bracho, le ofreció trabajo a Rita Macedo en la película Rosenda, donde su rostro se empezó a dar a conocer en el mundo rápidamente, pero a pesar del éxito las cosas no funcionaron del todo bien para la artista.

Y es que a pesar de haber realizado una infinidad de películas como El Ángel Negro, Felipe fue Desgraciado, y La Casa Colorada entre muchas otras, en el ámbito personal a Rita Macedo no le iba tan bien, pues desde muy pequeña tuvo que lidiar con la separación de sus padres, con quienes tuvo una relación casi nula, además su formación en distintos internados al parecer no le hicieron del todo bien.

Pero eso no fue todo, pues Rita Macedo, lejos de ser una mujer feliz en su primer matrimonio, no le fue del todo bien, su primer matrimonio fue con el productor Luis de Llano Palmer, con quien no le fue nada bien a la primera actriz, quien procreó dos hijos con el español, se trata de Julissa y Luis de Llano Macedo, quienes al igual que Rita Macedo no fueron criados por ella repitiéndose la misma historia que ella vivió en su infancia.

Tras dejar al productor Luis de Llano Palmer Rita Macedo siguió en busca del amor y lo encontró con Pablo Palomino, desafortunadamente la relación terminó por supuesto maltrato por parte de Palomino, por lo que Rita Macedo se refugió en su carrera para después volver a encontrar el amor en Carlos Fuentes, con quien procreó a su tercera hija la escritora Cecilia Fuentes.

A pesar de las múltiples relaciones que tuvo la actriz había un hueco en su vida el cual no podía llenar, incluso, algunos amigos de la estrella confesaron que la guapa mujer tenía algunos problemas de salud y estos la tenían aparentemente sumergida en un mar de depresión del cual no pudo salir, de acuerdo con su hija Julissa la actriz acudió a varios médicos para tratar diversos malestares, pero todo eran suposiciones de la famosa.

Tenía problemas de gastritis crónica, algunas cosas así y fue a ver a muchos médicos y le decían que no era nada porque era tan psicosomático, dijo su hija la productora de televisión Julissa sobre la enfermedad que padecía su madre quien duró mucho tiempo afectada de esa manera.

Por si fuera poco Rita Macedo en una ocasión se fue a despedir de su hijo Luis de Llano Macedo, por lo que este de inmediato le habló a su hermana Julissa, por lo que ambos hermanos estuvieron al pendiente de su madre, quien solo los alarmaba, pero el 6 de diciembre de 1993 Rita Macedo, tomó la decisión de quitarse la vida al parecer en el interior de su coche.

Aunque los medios de esa época señalaron que Rita Macedo había muerto por un infarto fulminante mientras ella manejaba su coche, fue su hija Julissa quien señaló que su madre tenía depresión es por eso que terminó con su vida.

Rita Macedo una mujer muy importante en el cine/Instagram

Cabe mencionar que Rita Macedo además de talentosa, también era considerada una mujer muy bella en su época, pues muchos quedaron admirados por la hermosa que era la actriz, quien es considerada todo un icono del cine mexicano hasta hoy en día.