"La última en enterarse fui yo", cuando Susana Dosamantes descubrió la infidelidad de Carlos Vasallo

La actriz mexicana Susana Dosamantes tuvo tres matrimonios. A los 17 años de edad, se casó con Enrique Rubio, padre de sus dos hijos: la cantante Paulina Rubio y el abogado Enrique Rubio Dosamantes. Pero los celos enfermizos de su primer esposo, provocaron su separación. Unos años después volvió a casarse con el productor español de televisión Carlos Vasallo, de quien se divorció por sus infidelidades.

Con el empresario Luis Rivas, tuvo un matrimonio durante más de 20 años; permaneció a su lado hasta el último momento. Susana Dosamantes murió a los 74 años de edad, víctima del cáncer de páncreas.

En una entrevista con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, la histrionisa Susana Dosamantes habló, entre varias cosas, sobre los amores que tuvo en su vida. Sobre el padre de sus hijos, comentó que el ser actriz le causaba conflictos.

"Me casé con el novio de chiquita, pero muy celoso, muy complicado porque como no era actor, no entendía que me diera yo un beso en la tele, le agradezco infinitamente el regalo que me dio con mis hijos, pero sí era muy celoso, a la usanza antigua, eran unos dramones de celos que no se lo deseo ni a mi peor enemiga".

Susana Dosamantes conoció a Carlos Vasallo cuando se mudó a España, luego de su divorcio de Enrique Rubio. Contrajeron matrimonio a fines de la década de los 70's, sin embargo, al descubrir que le era infiel, puso punto final a su relación.

Duré muchos años casada con él, lo descubrí (siendo infiel), más bien ya lo había descubierto todo el mundo, la última en enterarse, fui yo.

En aquella entrevista con Mara Patricia Castañeda, la mamá de Paulina Rubio contó que cierta actriz le dijo que Carlos Vasallo era un hombre muy guapo y rico, y que lo cuidara, pues podría quitárselo.

"Una vez una actricita del cine mexicano me dijo: '¿pues qué quieres? Es el más guapo, el más joven y el más rico de la industria, así que cuídate, porque si puedo te lo vuelo'".

Aunque no mencionó a que "actricita del cine mexicano" se refería, cabe recordar que la cantante y actriz costarricense Maribel Guardia, quien por aquellos triunfaba en el llamado "cine de ficheras", fue señalada como la amante de Carlos Vasallo.

En varias entrevistas, Susana Dosamantes dejó entrever que Maribel Guardia se habría metido en su matrimonio con el productor español.

En su momento, la mamá del cantante Julián Figueroa (fruto de su relación con el cantautor mexicano Joan Sebastian), manifestó ante varios medios de comunicación, que cuando tuvo una relación amorosa con Carlos Vasallo, él ya estaba separado de Susana Dosamantes, pero aún estaban en proceso de divorcio.

"Yo nunca conviví al mismo tiempo con él cuando estaba con la señora, yo no era la amante, si fui la tercera en discordia, porque él no se había divorciado, pero él estaba conmigo".

Te recomendamos leer:

Por otra parte, sobre su esposo Luis Rivas, la actriz lo describió como muy discreto, decente, muy buen hombre, "y creo que tiene unas cualidades extraordinarias como ser humano, es muy buen hijo, muy buen hermano, muy buen amigo".