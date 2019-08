La última felicitación que recibió Constanza de Edith González

Constanza celebra este fin de semana sus 15 años de edad, una celebración no cómo la esperaba ya que en este día tan especial le ha faltado un abrazo muy especial, el de su mamá Edith González quien falleció el pasado 13 de junio víctima de cáncer de ovario.

En vida Edith González le demostró su amor incondicional a su única hija Constanza, fruto de su entonces relación amorosa con el político Santiago Creel. En las redes sociales de la fallecida actriz se pueden encontrar varios post dedicados a la jovencita que hoy cumple sus 15 primaveras. Con la llegada de este día muchos han recordado la felicitación de cumpleaños que la actriz dedicó a su hija en agosto del año pasado.

Junto a una fotografía de Constanza surfeando, Edith González escribía hace un año, en el cumpleaños 14 de su adorada hija:

Un día anunciaste tu llegada, dominando mi cuerpo, transformándolo. Sin falsos sentimentalismos sentí tu crecimiento. Tu llegada fue fuerte, delicada, esperada, hermosa.

"Al surgir de mi vientre me hiciste entrañable, me hiciste madre y yo pude sostener en mis brazos a un ser que sin sospechar las profundidades de la maternidad, ingenuamente pensé podría moldear. Poco a poco me has enseñado que los padres no podemos más que aspirar a ser guía, en el mar inmenso que es la vida. Este mar que amas y del cual te ha tocado surfear grandes olas y de cada reto sales con gracia e inteligencia. No amor, la vida no es fácil, mas es cabronamente hermosa".

Tú tienes un corazón muy determinado, una inteligencia aguda y un espíritu generoso.

"Estoy tan llena de ti, tan orgullosa de ti, de verte valiente construyendo una identidad amorosa, alegre, fuerte y comprometida. Constanza, mi Constanza mi niña, mi ternura, mi cielo, mi corazón, mi todo y sin embargo eres tuya tanto como cuando decides trepar una ola y hacerla tuya, dominar el horizonte, retar la energía del agua y realizar tus anhelos. Eres una niña hermosa, sólo puede decir gracias por permitirme se tu madre, velar tu sueño y ver en tí el milagro de la vida.

Cons tomadas de la mano recorramos el mundo, al fin y al cabo somos polvo de estrellas. Feliz, feliz cumpleaños, te amo pequeñita.

A fines del pasado mes de julio Víctor Manuel González (hermano de la fallecida actriz), comentó a Reforma que el festejo de su sobrina Constanza no será como Edith González soñó. "No hay nada todavía, pero una fiesta grandota eso sí no habrá, ni salón ni chambelanes, ni que el tío Víctor va a hablar, nada de eso. Sí habrá algo, será absolutamente familia. Todavía no sabemos si desayuno, comida o cena. Sería una cosa totalmente discreta y familiar, pero ya decidirá ella”.