La última fotografía de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, compartida por una fan de Paraguay

En redes sociales se viralizó la que ha sido llamada "la última fotografía de Taylor Hawkins". Lamentablemente, falleció el baterista de la banda de rock Foo Fighters. La noche del viernes 25 de marzo de 2022, el músico fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel en Chapinero, localidad número dos del Distrito Capital de Bogotá, Colombia. Tenía 50 años de edad. Hasta el momento no se han determinado las causas de su fallecimiento.

En un comunicado, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, dio a conocer que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la ciudad, recibió el reporte sobre un paciente con dolor en el pecho, en un hotel ubicado al norte de la ciudad. Al realizarse las maniobras de reanimación, "no hubo respuesta y el paciente se declaró fallecido".

Muchos fans del baterista y de Foo Fighters, han expresado su sentir ante la sorpresiva noticia. En redes sociales, fue viralizada una fotografía que Taylor Hawkins se tomó con una fan llamada Emma Sofía, de 9 años de edad y originaria de Asunción, Paraguay. A su corta edad, le apasiona tocar la batería, como lo hacía su ídolo.

Dicha foto fue tomada tres días antes de la muerte de Taylor Hawkins. Foo Fighters se presentó en el Festival Asunciónico, en Asunción, Paraguay, como parte de su gira por Latinoamérica.

Días antes del concierto, Emma Sofía llevó a cabo una campaña en redes sociales, con la supervisión de sus padres, para poder conocer a la banda. "¡A pocos días de ver a Foo Fighters en Paraguay! 'Everlong' es una de mis favoritas y este fill de batería es uno de los más famosos del rock. ¡Ojalá Asunciónico me ayude a conocer a mis ídolos!".

Emma tuvo la gran oportunidad de saludar a Taylor. En compañía de sus papás, llevó su batería hasta las afueras del hotel donde estaban los integrantes de la banda estadounidense. La pequeña niña comenzó a tocar su instrumento, una manera de llamar la atención de sus ídolos, hasta que de un momento a otro, el baterista salió a saludarla.

La joven baterista paraguaya publicó la foto que se tomaron y ante su muerte, es considerada la última fotografía de Taylor Hawkins que se compartió en redes sociales.

La última fotografía de Taylor Hawkins.

Tras lograr su sueño, comentó: "fueron dos meses de mucho trabajo, ensayos, grabaciones de covers y entrevistas para intentar tocar con los Foo Fighters. Intentamos por todos los medios, pero no se pudo así que, después de mucha frustración, llevé a la vereda del hotel mi batería y toqué hasta que me escucharon y salió Taylor Hawkins".

Leer más: "Reporte sobre un paciente con dolor en el pecho", comparten detalles de la muerte de Taylor Hawkins

Emma manifestó que no alcanzan las palabras para agradecer a todas las personas que la acompañaron durante su campaña, "y me mandaron la mejor energía desde todas partes del mundo, ustedes me dieron el valor para hacer esto, gracias. Mi papi y mi mami me dijeron que así se vive el rock".