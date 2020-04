La última publicación en Instagram del fallecido participante de Enamorándonos USA

Miguel Ángel Sánchez Jaime fue encontrado sin vida este fin de semana; supuestamente el ex participante del programa "Enamorándonos USA" que se transmite por la cadena Univisión, se quitó la vida ya que padecía de problemas de salud mental.

La última publicación que el joven abogado y empresario venezolano, residente en Estados Unidos, hizo en su cuenta en Instagram fue el pasado 24 de marzo. Junto a una fotografía que se tomó en su hogar (donde llevaba a cabo su cuarentena ante la pandemia de COVID-19), Miguel Ángel compartió un fragmento de la novela "Guerra y paz" de León Tolstói.

"El hombre no puede ser dueño de nada mientras teme a la muerte, pero el que no le teme posee todo. Si no hubiera sufrimiento, el hombre no conocería sus limitaciones, no se conocería a sí mismo. Lo más difícil es poder en tu alma unir el significado de todos. '¿Para unir a todos?', se preguntó Perre, 'no, no para unirnos'".

Los pensamientos no se pueden unir, ¡pero aprovechar todos estos pensamientos juntos es lo que necesitamos! ¡Sí, hay que aprovecharlos, hay que aprovecharlos!

Miguel Ángel Sánchez llegó al programa "Enamorándonos USA" seducido por la potente mirada de la participante Victoria, sin embargo, descubrió que tuvo una conexión especial con Pía, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales ante su muerte. "Lo único que nos separa de la muerte es el tiempo y cuando alguien se va tan pronto nos hace reflexionar sobre el valor de la vida, la pérdida de un ser querido, amigo o alguien que conocimos duele y no se puede entender. Lo único que nos consuela es pensar que ahora está en un lugar mejor que nosotros, espero que el tiempo sea nuestro mejor consuelo para su familia, amigos y todos los que lo conocimos y quisimos".

Me encuentro tan afectada porque un joven lleno de vida merece vivir y superar cualquier dolor y tristeza que viva, y más aún cuando la misma persona se quita la vida.

"Pero nunca debemos juzgar a los que lo hacen, ellos solo quieren acabar con su dolor; más no con sus vidas. La depresión y la salud mental es tan importante como la salud física. Cada cabeza es un mundo, uno nunca sabe lo que estás personas están pasando, y más cuando deciden callarlo. Este tipo de tragedias irreparables nos recuerda que si nos sentimos así debemos buscar ayuda psicológica a tiempo y lo más importante buscar a Dios".

