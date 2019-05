La última voluntad de Karla Luna que Américo Garza no cumplió

La última voluntad de Karla Luna fue que, si ella moría, sus cuatro hijos debían permanecer juntos. Sin embargo, a los pocos días de su lamentable fallecimiento tras perder su lucha contra el cáncer, el ex esposo de la comediante se llevó con engaños a sus hijas pequeñas de la casa de los padres de la 'comare morena'.

A casi dos años de ver a sus hermanitas Sara Valentina y Nina Victoria, el hijo de Karla Luna publicó en Instagram un sentido mensaje. Hace unos días Nina cumplió años separada de sus hermanos mayores.

Te comparto las palabras de Rubén Luna:

Hoy cumple años mi hermanita Victoria la más pequeña de mis 3 hermanas de la cual con este, sería el segundo aniversario que me pierdo consecutivamente en contra de mi voluntad.

Me hubiese gustado expresar que estoy contento, pero la realidad es que es más la nostalgia por perderme momentos tan importantes como lo es la infancia.

Hace más de un año que no escucho su voz cada mañana, tocando mi puerta para llevarlas a la escuela a ella y Sara.

Pidiéndome que les ponga la música que les gustaba en el trayecto, que no siento uno de sus abrazos tan puros, que no veo esos ojos tan tiernos y llenos de amor. Sería ilógico el pensar que ellas no sienten eso mismo por nosotros, sus hermanos mayores en los cuales se apoyaban diariamente para cualquier actividad. Es lamentable he injusto que por caprichos o algún resentimiento de una persona “adulta” tengan que pagar dos pequeñitas.

Es fácil que un niño sonría, es fácil distraer la mente de un niño, les compras juguetes, cumples sus caprichos los llevas a jugar, pasear, los mantienes ocupados para evadir la realidad y en ese lapso tomas foto o video haciendo creer que “están felices” pero eso es superficial.

El cambio que tuvieron en sus vidas a tan corta edad fue demasiado brusco, sumándole a esto, las apartan de su núcleo familiar en el cual han estado desde que nacieron, a solo 6 días del fallecimiento de mi madre, a la fuerza y en contra de su voluntad.

Temo que ese daño sea irreversible, tal vez en estos momentos no den señales de lo que todo esto les ocasionó.

Pero en algún momento tendrán la oportunidad de sacarlo y temo que llegue ese día. Tengo toda mi fe en Dios de que muy pronto podremos verlas, no por estas personas que se jactan de ser creyentes pero con sus actos dicen todo lo contrario, sino por los derechos que tenemos como hermanos.

Actualmente las pequeñas Sara y Nina viven en casa de su papá Américo Garza y su ahora esposa Karla Panini, quien se decía la "mejor amiga" de la fallecida Karla Luna.