"La única afectada va a ser Beli", supuesta advertencia de Christian Nodal ante separación de Belinda

Bien dice el conocido refrán: cuando el río suena, agua lleva. Desde hace unos días mucho se rumoreaba de que Belinda y Christian Nodal habían terminado su relación amorosa. Los primeros indicios surgieron cuando ambos cantantes, se dejaron de seguir en redes sociales y las fotos que tenían juntos en sus perfiles de Instagram, desaparecieron.

Hoy más que nunca, suena uno de los grandes éxitos del cantautor Christian Nodal en las playlists de sus miles de seguidores: "adiós amor me voy de ti y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás porque sería fatal...". El intérprete originario de Caborca, estado de Sonora, México y de 23 años de edad, a través de un comunicado publicado en las stories de su cuenta en Instagram, confirmó su separación de Belinda.

"Quiero compartir que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro", manifestó el hijo de Cristy Nodal.

Las diversas reacciones de parte de los fans de "Nodeli" (nombre que recibió la pareja), no se hicieron esperar. En Twitter, un par de supuestos mensajes de Christian Nodal han causado gran controversia, pues habría amenazado con contar el verdadero motivo de la ruptura, asegurando que la más afectada sería Belinda.

Una usuaria de Twitter le escribió: "que decepción tan grande nos acabas de dar a todos los que te apoyamos en su momento", a lo que el cantante y compositor habría respondido:

Decepción la que me llevé yo y como fans, mejor ni sigan y dejen las cosas bonitas, porque la única afectada va a ser Beli si se habla a fondo.

Christian Nodal borró estos mensajes de Twitter.

En otro tweet, supuestamente Christian Nodal mostró su molestia, cuando le dijeron que se hizo famoso gracias a la también actriz española (naturalizada mexicana) Belinda. Asimismo, lanzó una advertencia ante los ataques que ha estado recibiendo.

"Cuál darme a conocer, si ya era el artista más escuchado de México y charteado globalmente. Sigan hablando mier... y a ver después como defienden a su artista. Quédense con lo bonito, último aviso".

Christian Nodal aconseja que se queden con los buenos recuerdos.

Muchas personas tienen su propia opinión sobre el final de esta historia de amor. En nuestra cuenta de Instagram Debate Show, estos son algunos de los comentarios de parte de nuestros seguidores:

"Excelente decisión", "no más Nodal y Belinda, yo ya los dejé de seguir, se terminó esa admiración que sentía, no más canciones escucharé de ninguno de los dos, no sé vale, solo jugaron con los fans, ahora entiendo todo, fue apariencias", "vendrá un buen éxito, ya quiero escuchar ese rolonón que sacará" y otros más.

En su comunicado, Christian Nodal pidió respeto por la decisión que tomaron, "en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera, siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también".