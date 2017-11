La única celebridad que defiende a Spacey por su acoso

Morrisey, quien ahora tiene una carrrera como solista, pero es mejor conocido por ser el ex cantante de la banda inglesa The Smiths, dice que el actor Kevin Spacey ha sido "atacado innecesariamente" después de acusaciones de mala conducta sexual. Así lo dio a conocer en su nota The Sun.

El ex líder de The Smiths también dijo que muchas actrices que hacían declaraciones contra Harvey Weinstein "sabían exactamente lo que estaba sucediendo".

Morrisey. Foto: AP

Si revisas la historia, casi todos son culpables de haberse acostado con menores, declaró Morrissey hablando con Der Spiegel. Él agregó: "Después les resulta vergonzoso o no les gustó y se dan la vuelta y dicen: 'He sido atacado'.

"Pero si todo hubiera salido bien y hubiera hecho posible una gran carrera, no hablarían de eso". "Si revisas la historia, casi todos son culpables de haberse acostado con menores.¿Por qué no arrojarlos a todos en la cárcel?"

Morrissey (The Smiths) ha salido en defensa de Kevin Spacey y Harvey Weinstein con estas repugnantes palabras. pic.twitter.com/NAhFv9AzbX — Omar Crocs (@kidwithagun) 19 de noviembre de 2017

El ganador del Oscar Spacey será reemplazado por Christopher Plummer en la próxima película All The Money In The World, a pesar de que se lanzará antes de fin de año.

El anuncio se produjo después de que el actor Anthony Rapp acusó al hombre de 58 años de acosarlo cuando tenía 14 años en 1986.

Me da algo que Morrissey salte a poner la jeta por estos soretes; ya ni a los Smiths se puede amar en este mundo de machos de mierda — Mauro Casa (@casadehobbit) 19 de noviembre de 2017

En una entrevista con el periódico alemán Der Spiegel, se le preguntó a Morrissey qué pensaba sobre el hecho de que Spacey estaba siendo reemplazado. Él respondió: "Creo que eso es ridículo".

"Por lo que yo sé, él estaba en la habitación con un chico de 14 años. Kevin Spacey tenía 26 años , el chico 14. En ese caso, ¿te preguntas dónde estaban los padres del niño? Uno se pregunta si el niño sintió lo que podría pasar".

morrissey defendiendo a kevin spacey ya no tengo esperanzas en NADIE — violeta chacarita (@falloutberga) 20 de noviembre de 2017

"No sé cómo son las cosas contigo, pero nunca he estado en situaciones como estas en mi juventud. Nunca. Siempre fui consciente de lo que podría pasar".

"Si estás en el dormitorio de alguien, debes ser consciente de dónde podría llevar eso. "Por eso, todo eso no me parece muy creíble". Para mí, parece como si Spacey fuera atacado innecesariamente ".

