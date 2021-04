La valiosa lección que Samadhi Zendejas tuvo al interpretar a Jenni Rivera en "Mariposa de barrio"

Samadhi Zendejas compartió durante su visita al show de YouTube "Pinky promise" de la cantante Karla Díaz, integrante del grupo musical JNS, el gran aprendizaje que le dejó tanto a nivel personal como actoral, el haber interpretado a Jenni Rivera en la serie de Telemundo "Mariposa de barrio". Asimismo la actriz mexicana contó cuáles fueron las secuelas que le dejaron dicho personaje.

Inmediatamente después de hacer su casting, Samadhi Zendejas fue elegida por la producción para interpretar a la fallecida cantante Jenni Rivera en su etapa de juventud. Para esto le pusieron tres condiciones: no comentarle a nadie sobre este proyecto, aprender inglés y canto y por último, subir más 20 kilos.

La actriz originaria de la Ciudad de México justo había llegado a su peso ideal, cuando le pidieron subir varios kilos.

Es muy chistoso sabes por qué, porque yo venía de decir: 'a las mujeres curvy no nos quieren en la televisión, siempre tienes que ser un palo, a las mujeres morenas jamás nos van a aceptar en la televisión.

Ante este pensamiento Samadhi Zendejas buscaba siempre parecerme o ser aceptada con un estereotipo "que yo no era, lo más cercano a ser un palo, medir 1.70, flaquísima, ojos verdes, yo decía: 'yo quiero ser así'". Al ser una mujer curvy, morena y latina, no podía creer que una cadena de televisión internacional, le diera el protagónico para la bioserie de Jenni Rivera.

La hermosa actriz de 26 años de edad resaltó que el subir de peso para su personaje, le ayudó a tener confianza en sí misma. "Cuando me vi, me vi curvy y dije: 'la gente perfecta ya no me va a ver, me están saliendo estrías en las pompis, en las bubis, en la panza...ósea, ya perfecta no me van a ver, lo que quiero es demostrarles en la actuación y dejarlo todo en la actuación".

Samadhi Zendejas se dejó de preocupar por todo lo relacionado con su aspecto físico y simplemente se enfocó en dar lo mejor en su actuación, aunque confesó que si llegó a perder seguridad y a no sentirse linda al verse en el espejo.

"Llega este personaje, me cambia la vida, me ayudó mucho, aunque tengo estragos en mi piel, después fue muy difícil bajar (subió en total 30 kilos) y ahora me mantengo mucho haciendo ejercicio, hago muchos tratamientos corporales", señaló Samadhi Zendejas.

Aprendí a valorarme, a quererme y aceptarme, una mujer con estrías, una mujer grandota, una mujer piernuda, una mujer con acné, no le quita nada de su talento, de sus virtudes.

