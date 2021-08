La vedette Lyn May y el público del show matutino "Venga la alegría", humillan a Laura G

La vedette y actriz mexicana Lyn May humilló en plena transmisión en vivo del programa "Venga la alegría" de TV Azteca a Laura G, durante la competencia "Quiero cantar", en la cual participan varios de los conductores de este matutino y celebridades invitadas, como es el caso de Liliana Mendiola Mayanes (nombre real de la vedette).

Durante la emisión de este concurso de canto en el show de televisión antes mencionado, Lyn May y Laura G se enfrentaron en un duelo; ambas interpretaron el conocido tema musical "Lo pasado, pasado" del fallecido cantante mexicano José José, conocido como "El Príncipe de la Canción".

Cuando Sergio Sepúlveda, uno de los conductores de "Venga la alegría", anunció este duelo en "Quiero cantar", Lyn May preguntó muy quitada de la pena: "¿quién es Laura G", comentario que sorprendió e incomodó a la misma Laura.

Sergio Sepúlveda respondió: "es ella", indicándole a Lyn May que la persona a su lado era Laura; ante esto la vedette simplemente dijo: "no sabía que eras Laura G".

Pero la cosa no terminó ahí; el presentador de televisión trató de romper con la tensión: "sí, ella es Laura G y yo soy Sergio Sepúlveda". Para sorpresa de todos, Lyn May le contestó: "no, tú me caes bien, yo te quiero mucho desde hace muchos años, a tu papá, estaba enamorada de tu papá".

Como si esto no fuera suficiente para Laura G, el público de "Venga la alegría" también la humilló a través de redes sociales: "Lyn nos representó cuando dijo que ni conocía a Laura", "tan insignificante es Laura que Lyn no sabía quién era", "Lyn eres increíble me hiciste el día" y muchos más.