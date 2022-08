La vedette mexicana Lyn May, demuestra que conservar el cuerpazo que ostentaba durante su juventud

La vedette y actriz mexicana Lyn May, demuestra que a sus 69 años de edad, conserva el cuerpazo que lucía durante su juventud, cuando fue una de las grandes estrellas del extinto "cine de ficheras", un género cinematográfico propio del cine mexicano, que floreció a mediados de los setenta y los años ochenta.

En su perfil de Instagram, Liliana Mendiola Mayanes (nombre verdadero de la vedette), compartió una fotografía de cómo lucía en su juventud, cuando conquistó el cine mexicano con su belleza, talento y sensualidad, así como una imagen de cómo luce hoy en día, al ser una mujer de la tercera edad, provocando envidias entre mujeres más jóvenes, ya que es evidente que conserva su espectacular figura.

"Bella mujer, con una gran presencia y en persona es tan educada, con una humildad que no tienen otras famosas bonitas y jóvenes", le escribió uno de sus seguidores.

"Mírenla, qué mujer tan bella", "que chula", "diva", "la Diosa del amor", "que mujerón", "eres un ícono Lyn May, te admiro muchísimo, tienes un cuerpazo", "Dios la siga bendiciendo con mucha salud, trabajo y que siga con esa alegría por la vida, a pesar de las críticas", "muy hermosa, la envida de muchas", "reina", "quiero esa cinturita" y más, son otros de los comentarios que ha recibido.

Además de su belleza exótica, Lyn May se caracteriza por sus controvertidas entrevistas y uno que otro escándalo.

En una entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, la vedette así respondió al preguntársele si, en el pasado, llegó a tener un amorío con el actor dominicano Andrés García, con quien trabajo en películas como "Chile picante".

Es que era un tesoro Andrés, además, pues hicimos escenas muy cachondas.

Asimismo, aseguró que el galán del cine mexicano, tuvo un hijo no reconocido y que el actor, llegó a confundirla con la madre de este presunto vástago. "Tuvo un hijo con una chica que se llamaba Melina May y él me confundió, ella tuvo un hijo y es igualito a él, el muchacho, está muy guapo, trabaja en la ANDA, lo ves y es igualito".