La venganza de Luis Miguel a Luisito Rey habría sido prohibir visitas a su tumba, revela periodista

“En la sombra”, sin ninguna inscripción y con visitas restringidas, así se encuentra la tumba de Luis Gallego Rey, padre Luis Miguel, reveló la periodista Laura Suárez.

Para una entrevista en YouTube, Laura Suárez, quien goza de un prestigio por programas como ‘El Ojo del Huracán’ y ‘La Historia detrás del Mito’ de TV Azteca, contó acerca de una investigación acerca de Luis Miguel que realizó a inicios de la década del 2000.

En esta, que estaba enfocada al paradero de la mamá de El Sol, Marcela Basteri, había descubierto que el cantante tiene prohibidas las visitas a los restos de su padre.

Según señaló, Mario Vicente, tío de Luis Miguel, presionaba al cantante ante los medios diciendo “Ni siquiera sabemos dónde están las cenizas de mi hermano y no tienen una sepultura”.

Los escándalos que Mario Vicente había armado molestaron a Luis Miguel, por lo que orientado por abogados, se llevó los restos de Luisito Rey, y ahora permanecen “olvidados” en un cementerio en Cádiz, España.

“A través de unos abogados, agarra la urna del papá, la mete en un cementerio, que es el Cementerio Mancomunado de Cádiz, y la coloca en un mausoleo (...) Ahí coloca la urna, le ponen un número, que es el 9, y no hay ningún tipo de inscripción; no hay nombre, no hay nada que te diga que ahí reposan los restos de Luis Gallego Rey”.

La periodista mencionó que, de acuerdo con lo que obtuvo en su investigación, Luis Miguel tiene prohibido brindar información acerca de los restos de Luis Rey, y solamente unas cuantas personas pueden visitar su tumba.

“Si visitas el Cementerio Mancomunado de Cádiz, nunca vas a dar con él, porque si tú llegas y das el nombre en la recepción, efectivamente te dicen: 'Hay una inscripción del señor Luis Miguel Gallego Basteri que dice que no se le puede dar información'”.

Laura Suárez, inventando que estaba haciendo una investigación acerca de diferentes maneras de morir, logró acceder al cementerio para grabar aspectos, acompañada por un encargado que sin saber qué era lo que estaba buscando le dio esa respuesta.

“El encargado me dijo: 'Por cierto, usted que es americana, que viene de México, allí, en ese lugar, hay alguien que es familiar de un cantante argentino muy famoso, pero nadie lo puede visitar'”.

Convencida de que esa tumba que le mostraron era del papá de Luis Miguel, a pesar de que el encargado le dijo que era un cantante argentino, la periodista luego confirmó que era así, al encontrarse con el encargado de cuidar los restos de su abuelo, pues este la llevó hasta la tumba de Luis Rey.

“Le dije: 'No voy a grabar, pero llévame y muéstrame dónde está'. Y me llevó y era el mismo lugar que me habían mostrado”, agregó.

La periodista se dijo sorprendida al ver las condiciones en que reposan los restos de Luis Gallego Rey, pues no existe nada que identifique que esa es la tumba del papá del famoso cantante Luis Miguel: “En una esquina está el mausoleo solo. No hay nombre, no hay inscripción, está solo, nadie más acompaña la urna”.

Laura Suárez, calificó el hallazgo como una venganza y una muestra del odio tan grande que Luis Miguel tenía a Luisito Rey, señalando entender sus motivos.

“Además, Luis Rey, que batalló tanto por ser famoso, por que lo reconocieran, sus restos están en la sombra. Esa historia te habla de un odio tan grande de Luis Miguel, de la situación tan fuerte con el padre, que tiene motivos suficientes, y que ahí vive en el olvido”.