"La veo difícil, estaba muriendo", Andrés García ha perdido memoria y audición por la cirrosis

México. Serios problemas de salud tiene el actor Andrés García, lo ha dado a conocer en reciente video que compartió en Facebook; además de luchar contra la cirrosis, dice que tiene problemas con la memoria y la audición.

Andrés García sufrió en días pasados una fuerte caída en su casa que lo llevó al hospital y ha presentado leve mejoría. En el mismo video cuenta que está preparado para morir, puesto que tiene su herencia en orden y siente que "viene el final".

"Ayer yo me estaba muriendo, en serio", dice el señor García en la entrevista que se ha hecho viral y donde habla de lo mal que la pasa tras haberse caído.

Andrés García en una imagen de su juventud. Foto de Instagram

Pero eso no es todo. Don Andrés lamentablemente también sufre porque padece artritis, lo hace público.

En entrevista con el programa De primera mano, García cuenta que su esposa Margarita ha estado al pendiente de él en todo momento y comienza a ver su recuperación, aunque lentamente.

"Despertaba golpeado y con sangre por todos lados", dice don Andrés, también que ha tenido muchas pesadillas en las que se veía peleando con guerreros, luego sentía dolores en nudillos, hombres y casi todo su cuerpo.

Andrés García, de 81 años de edad, ha pasado por etapas difíciles en su salud, puesto que ha superado leucemia y el cáncer en la próstata, ahora aprende a vivir con la cirrosis, camina con andadera y anhela recuperar su salud.

El pasado martes, el galán de telenovelas como El cuerpo del deseo y Tú o nadie sorprendió en Facebook al escribir:

"Estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final".