México.- La historia del cine mexicano alberga diferentes momentos cruciales que lo han marcado para siempre como la muerte de Miroslava Stern, considerada como una de las actrices más importantes del gremio a causa de supuesto suicidio a sus 29 cortos años de edad.

Fue el 09 de marzo de 1955 cuando el suceso marcó la historia del cine en México y hasta el día de hoy sigue siendo todo un dilema lo que sucedió en aquel momento. Miroslava fue hallada muerta en una habitación de su casa por una sobredosis de barbitúricos.

El cuerpo de la actriz yacía sobre su cama, su cabeza recargada sobre su mano y en la que, se cuenta, tenía una fotografía. Nunca quedó esclarecido de quién era dicha imagen, algunos dicen que de Luis Miguel Dominguín, otros que de Ninón Sevilla y hasta Jorge Pasquel estuvo involucrado.

La verdad de las cartas suicidas de Miroslava Stern

Junto a su cuerpo fueron encontradas tres cartas, escritas en checo, una para su padre, otra para su hermana y a tercera para un licenciado de nombre Eduardo Lucio, donde Stern le detallaba sobre sus deudas y cómo debían pagarse.

Pero, ¿qué decían estas misteriosas cartas suicidas? Bueno, en la carta que iba dirigida para su hermano, le pide perdón por todo el daño que le causó y aseguró quererlo tanto que no quería ser un estorbo y una vergüenza para él y la familia.

"Mi Yvo, perdóname que te cause dolor, perdóname todo, pero ya no puedo seguir viviendo. Créeme que te quiero terriblemente, pero sería yo solo un estorbo y una vergüenza para ustedes. Cuando te acuerdes de mí acuérdate sin remordimiento y sin dolor. Yo me sentiré mejor, pero no puedo seguir ...escribe y envía la campanita de plata a Luis Miguel Dominguín y que sea feliz. Te lo pido", escribió Miroslava para su hermano.

Mientras que la segunda carta, que estaba dirigida para su padre, también era para pedirle perdón y confesar que le hacía falta valor para poder seguir viviendo, lo que de inmediato hizo entristecer a todos, por las fuertes palabras, sin embargo, no reveló con exactitud los motivos de su suicidio.

"Papá, perdóname y olvida. No puedo seguir, no tengo valor, gracias por todo y perdóname que no tenga suficiente voluntad para vivir. Te quiero. Bambulka", se leía en la carta que estaba dedicada para su padre.

El suicidio de la actriz Miroslava Stern sigue siendo todo un misterio para la historia del cine mexicano, pues existen diferentes teorías sobre lo que habría ocurrido realmente y lo que la habría orillado a cometer tan terrible acción, aunque se queda en eso, rumores y teorías.