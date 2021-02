La verdad de las cirugías estéticas a las que se ha sometido la cantante Chiquis Rivera

México. Desde que Chiquis Rivera salió a la luz pública y debutó como cantante en 2014 en Premios Juventud con el tema Esa no soy yo no ha dejado de estar "en el ojo del candelero". Siempre da de qué hablar, si no es por su vida personal, lo hace por su carrera artística, algunos escándalos, pero también por su aspecto físico, ya que con él siempre es objeto de críticas buenas y malas.

Lo que es cierto es que Chiquis Rivera, originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, hija de la cantante fallecida Jenni Rivera, luce completamente diferente a como lo hacía en sus inicios en el mundo del espectáculo. En redes sociales siempre le hacen saber que físicamente se ve distinta y la cuestionan respecto a cuántas cirugías se ha practicado en realidad.

Chiquis nunca ha tenido problema al hablar de lo antes señalado y en varias entrevistas ha compartido que ha recurrido varias veces al uso del bótox, para mantener su rostro firme y fresco, y en 2017 confesó en el programa de televisión El Gordo y la Flaca que se puso implantes de senos, pero luego se los quitó porque le parecieron algo “exagerados”.

Y respecto al número de cirugías a las que se habría sometido para mejorar su aspecto físico, hay algo qué decir al respecto. Durante 2018 se sometió de emergencia a una operación, ya que le salió un quiste hemorrágico, y aunque se dijo que habría sido una cirugía plástica, en realidad no se trató de eso, lo aclaró ella misma en su momento.

Chiquis se ha caracterizado por decir siempre la verdad respecto a lo que se ha hecho en su cuerpo y según reporte en varios portales de noticias, la cantante de temas como Me vale nunca se ha operado para lucir mejor físicamente, de lo contrario lo habría manifestado, ya que es muy sincera.

Los arreglos de la famosa cantante no han necesitado bisturí, pues muchos han sido Botox o algunas extensiones que complementen su outfit, pero los internautas la han llamado “Falsa” en varias ocasiones.

Me hago botox les enseñó extensiones les enseñó, no tengo que echar mentiras, hago lo que quiero, es mi cuerpo", dijo Chiquis Rivera hace algún tiempo en su cuenta de Instagram.

Chiquis se siente orgullosa de su aspecto físico y en una reciente publicación apareció acostada en su cama mostrando sus curvas, con lo que demostró que no le envidia ni le pide nada "a nadie", puesto que tiene "con qué defenderse". A la sobrina del también cantante Lupillo Rivera los haters no dejan de molestarla en redes sociales, pero a ella no le interesa, y días atrás publicó una imagen en la que apareció sentada en la arena y enseñando su celulitis y estrías.

Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones... YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!!

#NoFilter #NoEdit #NoFaceTune", escribió Chiquis en su post, mientras que sus fans contestaron: "Eres la mujer más hermosa que mis ojos han visto", "Ellaaaaaaaa andas con todoooo", "Divina".

Chiquis tiene 35 años de edad y desde que debutó en 2014 oficialmente como cantnte no ha dejado de presentar novedades musicales y estar vigente siempre con su música. Ha hecho varias colaboraciones musicales y semanas atrás dio a conocer Las destrampadas junto a las también cantantes Ely Quintero y Helen Ochoa.

Días atrás se presentó en premios Lo Nuestro 2021 y durante su presentación sorprendió con una impresionante figura bien marcada con un body café ajustado con brillos, mangas bombachas metálicas, varias joyas, el cabello largo y ondulado y unos altos tacones.

Desafortunadamente recibió por parte de internautas en Internet fuertes críticas tras cantar El listón de tu pelo, ya que la acusaron de haber arruinado la presentación de Los Ángeles Azules, pues no la toleran ni un poco, otros criticaron su atuendo y le pidieron que cambiara de modista porque "no la viste conforme a su cuerpo".

Pero también hubo personas que se dijeron fascinadas con su presentación, ya que es "el tipo de música que más le gusta", incluso le pidieorn a Chiquis que hiciera más música al ritmo de la cumbia.