La verdad sobre el regreso de Rebelde a la televisión

Rebelde regresa a la televisión mexicana después de más de una década; pero no se trata de una nueva temporada de esta exitosa telenovela juvenil, ni tampoco un nuevo proyecto a cargo de sus protagonistas Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Poncho Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann. La telenovela producida hace más de 10 años por Pedro Damián, será retransmitida a partir del próximo 24 de febrero por el canal TLNovelas.

A fines del pasado mes de enero, en la cuenta de Twitter de Las Estrellas, se estuvieron compartiendo algunos spots para anunciar la retransmisión de Rebelde, "el fenómeno regresará muy pronto…febrero 2020".

En un principio muchos seguidores de RBD llegaron a pensar que sus seis integrantes volverían a los escenarios.

¿Dónde puedo ver de nuevo los capítulos de Rebelde?

El canal TLNovelas lo puedes encontrar en el:

204 de izzi.

220 de Sky.

275 de Totalplay

La plataforma de streaming BLIM.

Con tres temporadas que se transmitieron de 2004 a 2006, la exitosa telenovela se convirtió en una de las preferidas del público mexicano y latinoamericano. Así que ahora podrás revivir la historia de Mía, Roberta, Lupita, Miguel, Diego y Giovanni, quienes hicieron reír, llorar y soñar al público de aquella época, acompañados de su música que hasta ahora siguen escuchando.

Por otra parte, hace unas semanas Dulce María comentó tras el reencuentro con sus amigos de RBD, que no hay planes de regresar a los escenarios. "No, yo creo que fue un gran paso esto, que después de 11 años nos juntáramos, pero no se habló nada, nada de trabajo".