La verdadera razón por la que Galilea Montijo rompió en llanto hace unos días

Galilea Montijo de 48 años de edad rompió en llanto hace unos días luego de que su nombre apareciera en el libro de la periodista Anabel Hernández quien asegura que la famosa supuestamente fue pareja del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, pero ya se dio a conocer la verdadera razón por la que lloró.

De acuerdo al programa Chisme No Like la razón por la cual la conductora del programa Hoy llora, fue porque su esposo Fernando Reina fue el primero en enterarse de la supuesta relación de Galilea Montijo, lo que causó al parecer un pequeño problema en la relación del matrimonio que lleva varios años de casados.

En el video donde se le ve llorando a la conductora se puede ver como habla de su marido Fernando Reina como un gran hombre quien ahora decidió dejar el mundo de la política para dedicarse al cien pon ciento en un documental sobre la violencia de género, pues así lo dio a conocer la estrella de televisión en el video donde se le ve llorando.

Como era de esperarse los fans de inmediato reaccionaron al video, donde los periodistas del programa Chisme No Like dicen el porqué Galilea Montijo está llorando al hablar del polémico tema que la tiene devastada en estos momentos, pues no es la primera vez que se habla así de ella.

"Yo le creo a Anabel Hernández es una periodista q a destapado muchas cloacas y muchos de sus quemados en su momento dicen vamos a "demandar" y a la mera hora nada de nada mucho bla bla bla", "Gracias, gracias, lo agradece todo México que destapen a todos estos artistas delincuentes y corruptos, ya no más pobreza y burla para México!!!!", escriben los internautas.

Televisa y sus compañeros la apoyan

Después de darse a conocer dicho chisme el programa Hoy mostró su apoyo a Galilea Montijo a quien no dudan en que sea una buena mujer, pues sus compañeros del matutino aseguran que es una calumnia más sobre la vida privada de la conductora mexicana y es que desde hace años se han dicho este tipo de cosas sobre ella.