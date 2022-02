México.- Gran emoción se vivió entre los televidentes y fanáticos del programa de talentos Todos a bailar, emitido a través de Azteca Uno, esto durante la esperada gran final que tuvo como ganadores a Los Imparables Pastrán acompañados del actor Gary Centeno, sin embargo, también existió una gran decepción ¿Por qué?

Resulta que durante la noche estaban invitados de lujo artistas como Fey, Caló, Alex Syntek y Momoland, para subir al escenario y galardonar la gran final del programa, sin embargo, la agrupación de K-Pop, también uno de los más esperados, no apareció.

¿Por qué Momoland no estuvo en la final de Todos a bailar?

A pesar de que se vivía toda una locura por verlas por primera vez en México y en un evento muy importante, Momoland no apareció, lo que desató gran decepción entre sus fanáticos y el público en general, pero durante la emisión explicaron cuáles fueron los motivos.

Momoland no se presentó en la final de Todos a bailar debido a que dos de sus integrantes; Nancy y Hyebin, dieron positivo a Covid-19, teniendo que posponer su gira de medios en México y los Estados Unidos, que incluían una presentación en el programa de Azteca Uno.

La verdadera razón por la que Momoland no se presentó en la gran final de Todos a bailar de Azteca Uno

La agrupación femenina surcoreana llegó desde Corea del Sur a México para visitar Monterrey, Guadalajara y finalmente Ciudad de México, pero su viaje terminó al enterarse de que parte del grupo se había contagiado del virus que sigue atormentando al mundo, motivo por el cual no pudieron presentar en vivo su éxito 'Yummy yummy love'.

"Estamos tristes el día de hoy, habíamos planeado presentar y debutar 'Yummy, yummy love' esta noche en la gran final de Azteca UNO esta noche. Lamentable tres de nuestros miembros están enfermos", compartió la agrupación.

¿Quiénes son Momoland?

Momoland, estilizado en letras mayúsculas como MOMOLAND, es un grupo femenino surcoreano que se formó en 2016 bajo el sello de MLD Entertainment; integrado por las cantantes Hyebin, Jane, Nayun, JooE, Ahin y Nancy. Intérpretes de éxitos como 'Wrap me in plastic', 'BBoom BBom', 'BAAM', 'Yummy yummy love', 'Banana chacha' y 'Ready or not', por mencionar algunos.

