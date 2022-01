La verdadera razón por la que Raúl Velasco no quería a Hombres G en Siempre en domingo

México.- En el mundo del entretenimiento mexicano Raúl Velasco fue uno de los conductores más reconocidos, también el más recordado y a su vez uno de los más polémicos. Han pasado casi 16 años desde su fallecimiento y siguen saliendo a la luz nuevos testimonios y experiencias sobre su persona, una de estas es contada por Hombres G, una querida agrupación española.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la agrupación española liderada por David Summers relató cómo fueron sus primeras visitas a México, momento en el que estaban en la cima del éxito con diferentes temas que han marcado la música en español como 'Devuélveme a mi chica' y 'El ataque de las chicas cocodrilo'.

David recordó cuando se presentaron en Siempre en domingo, el programa de Raúl Velasco que era un momento parteaguas para los artistas. En ese momento era necesario para ambas partes, ya que Televisa tendría al grupo del momento en sus instalaciones y ellos necesitaban más proyección en la audiencia mexicana y la televisión era el lugar ideal para lograrlo.

A Hombres G les tocó tocar en Siempre en domingo, sin embargo, el conductor no estuvo totalmente de acuerdo con ello, ya que no le gustaba el lenguaje que utilizaban en sus canciones, pues en algunas de ellas utilizaban groserías y eso no le agradaba ni un poco a Raúl.

Durante la presentación del grupo en el programa, Raúl Velasco pidió disculpas anticipadas al público, una manera muy curiosa de introducirlos, aunque por ser él ya todos estaban acostumbrados a sus bromas ácidos y curiosos comentarios.

"Nos hizo una presentación muy graciosa, que recordamos con mucho cariño, pidiendo perdón a las familias mexicanas. 'Tengo que pedir perdón a todas las familias mexicanas por el grupo que va a salir a continuación'", recordó David Summers sobre aquella presentación.

A pesar de que Raúl se negaba a dejarlos presentarse en su programa, la agrupación española compartió que nunca le guardaron ningún tipo de rencor al presentador, incluso, señalaron que con el paso del tiempo se hicieron grandes amigos y se presentaron en más ocasiones en aquel exitoso programa.

Sobre las letras, que era lo que incomodaba a Velasco, Summers argumentó que se empleaban algunas groserías debido a que buscaban transmitir sentimientos reales a la forma más apegada al lenguaje que se utilizaba de forma habitual, así que estas tomaban fuerza en sus canciones.

